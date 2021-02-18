Balbal Nedir? Tarihte Balbal Hangi Uygarlığın Sanatında Görülür?

Tarihte yaşamış olan uygarlıklar kendilerine has kültürleri ile uzun zaman yaşamışlardır. Zaman zaman farklı kültürlerden etkilenen bu uygarlıkların sahip oldukları kültürler günümüze kadar gelmiştir. Eski uygarlıkların kültürleri hakkındaki araştırmalar teknolojinin de yardımıyla daha başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Balbal Nedir?

Balbal, kısa anlamıyla mezarların çevresine konulan taştır. Bu taşlar, Eski Türklerin yaptığı mezarlar veya kurganların etrafına dikilen mezar taşlarıdır. Bu mezar taşları Balbal olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bu Balbal denen taşlar kişinin öldürdüğü insanları temsil etmiştir. Ölen kişi ne kadar çok kişiyi öldürmüşse balbal sayısı o kadar fazla olmuştur. Yani kurganların etrafında çok sayıda balbal varsa ölen kişinin bir kahraman olduğunu gösterir.

Tarihte Balbal Hangi Uygarlığın Sanatında Görülür?

Balbal olarak adlandırılan taşların eski Türk Şaman inancından geldiği düşünülmektedir. Orhun Yazıtlarında balbal adına rastlanılmaktadır. Ölen kişinin mezarının çevresine dikilen bu taşları ilk kullanan devletin İskitler olduğu bilinmektedir. İskitler' den sonra gelen birçok Türk Devleti ilgi çeken bu balbalları kullanmıştır.

Özelikle Tuva Özerk Türk Cumhuriyeti'nde birçok balbala rastlanılmıştır. Balkanlar'dan Sibirya'ya kadar birçok Türk Devleti'nde balbal tarzında yapılmış olan taşlara rastlanılmıştır.

İskitlerin balbal kültürünü sanatlarında en çok kullanan devlet olduğunu söyleyebiliriz. Balbalların Orta Asya kaynaklı olma ihtimali vardır. Balbalları kullanan topluluğun Hunlardan önce gelmiş olması gerekmektedir. Bu topluluğun ise İskitler olabileceği söylenmektedir. Ölen kişilerin kahramanlıklarını yansıtan bu sanatın değeri oldukça fazladır.