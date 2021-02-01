Basamak Değeri Nedir? Matematikte Basamak Değeri Nasıl Bulunur?

Doğal sayılara miktar açısından kattığı değer ile beraber basamak değerleri önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Sağ taraftan başlamak suretiyle sol tarafa doğru sayılarak basamak değerleri buna bağlı şekilde hesaplanır. Her birinin farklı değerleri ve ifadeleri vardır. Bu konuda birçok öğrenci ile beraber aynı zamanda yetişkinlerde basamak değeri nedir internet üzerinden araştırıyor.

Basamak Değeri Nedir?

Bir rakamın içinde bulunduğu sayıya kattığı değeri basamak değeri denmektedir. Yani sağ taraftan başlayarak sol tarafa doğru her bir rakam belli bir değer kazanır. Bu değer genel olarak katları olarak ele alınır ve hesaplanır.

Örnek: 1215

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi 1215 rakamı sağ taraftan başlayarak basamak değerleri hesaplanabilir. Bu doğrultuda şu şekilde sıralanabilir;

5 rakamı birler basamağı = 5

1 rakamı onlar basamağı = 10

2 rakamı yüzler basamağı = 200

1 rakamı binler basamağı = 1000

Bu şekilde görüldüğü gibi birler basamağından başlamak suretiyle binler basamağına kadar basamak değerleri hesaplanmış oldu. Böylece herhangi bir sayının basamak değeri üzerinden elde ettiği miktar ortaya çıkarılır.

Matematikte Basamak Değeri Nasıl Bulunur?

Matematikte basamak değerini bulabilmek için kolay birkaç işlem yaparak sonucu ortaya çıkarmak mümkün. Bunun için 4 basamaklı bir rakam ele alarak işlem gerçekleştirilebilir.

Örnek: 5213

Şimdi bu rakam ele alınmak suretiyle basamak değerleri ortaya çıkarılabilir.

5213 = 5000 + 200 + 10 + 3

Görüldüğü üzere sağ taraftan başlamak suretiyle birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda şu şekilde sırası ile ele alınabilir;

- Binler basamağındaki 5 sayısı bin katıdır = 5000

- Yüzler basamağındaki 2 sayısı yüz katıdır = 200

- Onlar basamağındaki 1 sayısı on katıdır = 10

- Birler basamağındaki 3 sayısı bir katıdır = 3

İşte herhangi bir sayının basamak değerleri bu şekilde ele alınır ve hesaplanır. Sayıların ortaya çıktığı basamak değeri ile beraber miktarının kaç olduğu işlem içinde anlaşılır. Bu şekilde onlar ve yüzler ile beraber binler basamağı gibi daha birçok farklı basamak üzerinden değerler ortaya çıkarılabilir. Hem okuldaki işlemleri yaparken hem de gündelik yaşamda mutlaka kullanılan bir matematik işlemidir.