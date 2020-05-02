Basiretli Ve Basiretsiz Ne Demek? Tdk'ya Göre Basireti Bağlanmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Tutum ve davranışlarında ölçülü olan, doğru görüşlü kimseler için TDK üzerinde basiretli ne denir. Halk arasında basit kelimesi genelde yanlış kullanılır. Gerçek anlamı üzerinden bu şekilde ifade ederek değerlendirebilirsiniz.



Basiretli ve Basiretsiz Ne Demek?



Basiretli Türk Dil Kurumu'na göre, ‘davranışları ile tutumlarında ölçülü olan, doğru görüşlü’ anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda basiretsiz sözcüğünü de öğrenebilirsiniz.



Bu doğrultuda TDK açısından basiretsiz kelimesi, ‘Doğru ve yerinde düşünebilmekten yoksun, ölçülülükten uzak’ anlamları ile beraber ifade edilmektedir.



TDK'ya Göre Basireti Bağlanmak Kelimesinin Anlamı Nedir?



Basiret kelimesinden türemiş olan basireti bağlanmak kelime grubu ise, ‘Gerçeği göremez bir duruma düşmüş olmak, yerinde ve doğru düşünememek, alacağı en etkin ve uygun önlemi alamamak, anlamları üzerinde ifade edilmektedir. Genelde basireti bağlanmak kelimesi halk arasında eli ayağı bağlanmış ve bir şey yapamaz şeklinde anlatılır. Aslına bakılırsa aynı anlama çıksa dahi bu kelimelerin gerçek ifadelerini öğrenerek cümle içerisinde daha etkin şekilde kullanabilirsiniz.



Özellikle yazılı kaynaklarda ya da pek çok farklı yerde cümle içerisinde bu kelimeleri gördüğünüzde, ne denmek istendiğini daha etkin şekilde idrak etmeniz mümkün. Ayrıca kendiniz de cümle içerisinde veya tek başına amaca uygun kullanabilirsiniz.