Basit Kesir Nedir? Örnekler İle Basit Kesir Konu Anlatımı

Basit kesirler bir tür kesirli sayı olmasına rağmen diğer iki tür kesir tanımında farklı olabilmektedir. Genellikle basit kesirlerin tanımı payı paydasına göre en az bir rakam küçük olan sayılardır denilebilmektedir.

Basit Kesir Nedir?

Basit kesir tanımı yapmak gerekir ise payı paydasında küçük olan rasyonel sayıdır denilebilmektedir. Bu sayılar genellikle bir karpuz veya pasta üzerinden düşünülebilir. Eğer bir bu pastayı 16 parçaya bölünüp 5 parçası alındır beş bu bir basit kesir olabilmektedir. Çünkü temelde bu pastanın pay kısmı payda kısmında daha küçük olduğu bilinmektedir.

Örnekler İle Basit Kesir Konu Anlatımı

Matematikte kesiler kısmı pek çok bireye oldukça karışık bir konu gibi gelebilmektedir. Fakat temelini iyi öğrenildiği takdir de oldukça kolay olması bilindik bir sonuçtur. İlk olarak kesirli sayı aslında tam bölünmeyen sayı olmaktadır. Temelde kesilir sayılar üç alt grup halinde bulunmaktadır. İlk kesirli sayının adı basit kesirdir. Basit kesir genellikle payı paydasında küçük olan kesirli sayı olarak bilinmektedir

İkinci kesirli sayı birleşik kesirdir. Bu kesirde genellikle payı paydasında büyük olan kesir olarak bilinmektedir. Bu kesir basit kesir göre oldukça farklı bir kesirlidir. Diğer ve son kesir ise tam sayılı kesir olmaktadır. Bu kesirli sayı genellikle payı paydasına bölündüğünde tam bir sayı elde edilmektedir. Bu sayılar dikkate alındığında basit kesir için örnek 4/5 sayısı verilebilmektedir.