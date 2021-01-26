Başöğretmen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Baş Öğretmen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Bir kişiye verilen unvanların tamamı özel isimdir. Bu nedenle cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın unvanların ilk harfi büyük yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Baş Öğretmen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Başöğretmen



Başöğretmen hem bir unvan hem de birleşik kelimedir. Bu nedenle ayrı değil bitişik yazılması gerekir.



Baş Öğretmen - Yanlış



Örneğin ''Baş Müfettiş'' kelimesi ayrı yazılır. Çünkü kelimedeki ''baş'' sıfat olarak kullanılmıştır. Ancak ''Başöğretmen'' unvanı tek bir kişiye ait olduğu için özel isimdir.



Örnek Cümleler:



1- Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1928 tarihinde harf devrimi yaptı. (Doğru)



2- Bugün okulda baş öğretmen şiirini okuduk. (Yanlış)



Kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve bitişik yazılmalıdır.