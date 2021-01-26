Başöğretmen Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Baş Öğretmen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Mustafa Kemal Atatürk'e 11 Kasım 1928 tarihinde Millet Mekteplerinin Başöğretmeni unvanı verildi. 1981 yılından itibaren bu unvan ''Başöğretmen'' olarak kısaltıldı. Cevabı merak edilen soruların başında Başöğretmen kelimesi ayrı mı yoksa bitişik mi yazılır sorusu geliyor. TDK'ya göre başöğretmen nasıl yazılır ve cümlelerde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örneklerle birlikte derledik.
Bir kişiye verilen unvanların tamamı özel isimdir. Bu nedenle cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın unvanların ilk harfi büyük yazılmalıdır.
TDK'ya Göre Baş Öğretmen Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Başöğretmen
Başöğretmen hem bir unvan hem de birleşik kelimedir. Bu nedenle ayrı değil bitişik yazılması gerekir.
Baş Öğretmen - Yanlış
Örneğin ''Baş Müfettiş'' kelimesi ayrı yazılır. Çünkü kelimedeki ''baş'' sıfat olarak kullanılmıştır. Ancak ''Başöğretmen'' unvanı tek bir kişiye ait olduğu için özel isimdir.
Örnek Cümleler:
1- Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1928 tarihinde harf devrimi yaptı. (Doğru)
2- Bugün okulda baş öğretmen şiirini okuduk. (Yanlış)
Kelimenin ilk harfi büyük olmalı ve bitişik yazılmalıdır.