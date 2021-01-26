Başrol Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Baş Rol Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Dilimizde ''baş'' ile başlayan birçok birleşik unvan vardır. Başöğretmen, baş komiser ve başhekim, bu unvanlara örnek olarak gösterilebilir.



TDK'ya Göre Baş Rol Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Başrol



Baş rol - Yanlış



Tüm birleşik kelimeler gibi başrol sözcüğü de ayrı değil bitişik yazılmalıdır.



Örnek Cümleler:



1- Filmin başrol oyuncuları gazetecilerin sorularını yanıtladı. (Doğru)

2- Çekeceğim filmde başrol oynamak ister misin? (Doğru)

3- Ünlü aktörün baş rol oynadığı ilk film 1988 yılında çekildi. (Yanlış)



Başrol kelimesinin yazılışı kadar nasıl okunduğu da merak ediliyor. Türkçede o harfinin üstüne düzeltme işareti getirilmez. Buna rağmen rol kelimesi dilimize Fransızcadan girdiği için kelimedeki ''o'' harfi uzatılarak okunmalıdır.