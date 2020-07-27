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    27.07.2020 - 18:08 |

    Belgisiz Zamir Nedir? Örnek Cümleler Ä°le Belgisiz Zamir Konu AnlatÄ±mÄ±

    Zamirler Dil Bilgisinin Ã¶nemli yapÄ± taÅŸlarÄ±ndan birisidir. Dilimiz iÃ§in Ã¶nemli bir yere Sahip zamirler kiÅŸiler tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lan konulardan birisidir. Zamir Ã§eÅŸitlerden birisi de belgisiz zamirlerdir. Peki belgisiz zamir nedir? Ã–rnek cÃ¼mleler ile belgisiz zamir konu anlatÄ±mÄ±nÄ± sizlere detaylÄ±ca derledik.Â

    Belgisiz Zamir Nedir? Örnek Cümleler Ä°le Belgisiz Zamir Konu AnlatÄ±mÄ±

    Zamir Ã§eÅŸitlerinden biri belgisiz zamirdir. Belgisiz zamirler nesneleri belli belirsiz bir ÅŸekilde temsil eden zamirlerdir. GÃ¼nlÃ¼k hayatta pek Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan cÃ¼mle iÃ§erisinde kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â 

    Â Â Belgisiz Zamir Nedir?

    Belgisiz zamirler hangi varlÄ±ÄŸÄ±n yerini tuttuÄŸu tam olarak bilinmeyen zamirlerdir. SayÄ±larÄ±, Ã¶lÃ§Ã¼leri ve miktarlarÄ± tam olarak bilinemez. Ã‡oÄŸu belgisiz zamirler belgisiz sÄ±fatlarÄ±n iyelik ekiÅŸ almÄ±ÅŸ ÅŸeklidir. Ä°yelik ekleri '' Ä±, i, u, Ã¼'' harfleridir. SÄ±klÄ±kla kullanÄ±lan pek Ã§ok belgisiz zamir bulunmaktadÄ±r. Bu belgisiz zamirler ÅŸunlardÄ±r;

    - Kimi, kimileri, kimse, biri, hepsi, birileri, baÅŸkasÄ±, baÅŸkalarÄ±, birkaÃ§Ä±, bazÄ±sÄ±, bir takÄ±m, herkes, birazÄ±, hepimiz, hepsi, hiÃ§biri, herhangi biri, her biri gibi kelimeler cÃ¼mle iÃ§erisinde belgisiz zamir olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r.

    Belgisiz zamirler isim tamlamasÄ±nda tamlayanÄ± veya tamlananÄ± olarak kullanÄ±labilir. AyrÄ±ca kiÅŸi zamirleri ve iÅŸaret zamirleri cÃ¼mle iÃ§erisinde ikileme kullanÄ±labilmektedir. BÃ¶yle bir durumda cÃ¼mlede belgisizlik anlamÄ± kazandÄ±rdÄ±klarÄ± iÃ§in belgisiz zamir gÃ¶revi Ã¼stlenirler. Buna bir Ã¶rnek vermek gerekir ise;

    - Onun bunun sÃ¶zlerine inanÄ±p bana kÄ±zma.Â 

    Â O ve bu iÅŸaret zamirleridir. KiÅŸi zamirleri eki alarak cÃ¼mle iÃ§erisinde ikileme ÅŸeklinde kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. BÃ¶ylece bu kelimeler cÃ¼mle iÃ§erisinde belgisiz zamir olarak gÃ¶rev almaktadÄ±r.

    Â Ã–rnek CÃ¼mleler Ä°le Belgisiz Zamir Konu AnlatÄ±mÄ±

    Zamirler kendi aralarÄ±nda birÃ§ok Ã§eÅŸide ayrÄ±lmaktadÄ±r. Zamir tÃ¼rleri; ÅŸahÄ±s zamirleri, dÃ¶nÃ¼ÅŸlÃ¼lÃ¼k zamiri, iÅŸaret zamirleri, Belgisiz zamirler, soru zamirleri, ilgi zamiri ve iyelik zamirleridir. AyrÄ±ca yapÄ±larÄ± bakÄ±mÄ±ndan zamirler 4 Ã§eÅŸide ayrÄ±lmaktadÄ±r. Bunlar; basit zamirler, birleÅŸik zamirler, Ã¶bekleÅŸmiÅŸ zamirler ve ek halindeki zamirlerdir.Â 

    Zamir tÃ¼rlerinden olan belgisiz zamirler birden fazla ismin yerini tutan veya hangi isimlerin yerini tuttuÄŸu belli olmayan zamirlerdir. Bu zamirlerin birÃ§oÄŸu sÄ±fatlara Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸahÄ±s iyelik eki getirilerek yapÄ±lmaktadÄ±r. Fakat sÄ±fatlar ile ilgisi olmayanlar da bulunur. Pek Ã§ok belgisiz zamir olduÄŸundan bu zamirlere birÃ§ok Ã¶rnek de verebiliriz. Belgisiz zamirlere Ã¶rnekler ÅŸunlardÄ±r:

    - Her biri ayrÄ± Ã¶zelliklere sahipler.

    Â Burada kullanÄ±lan her biri kelimesi belgisiz zamirdir. Bunun sebebi her biri kelimesi ile kimden bahsedildiÄŸi bilinmemektedir.Â 

    - BazÄ±sÄ± da hep aÄŸlamaktadÄ±r.

    Â Burada kullanÄ±lan bazÄ±sÄ± kelimesi belgisiz zamirdir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bazÄ±sÄ± kelimesi ile cÃ¼mle iÃ§erisinde kimden bahsedildiÄŸi tam ve net olarak bilinmemektedir.Â 

    - Elindekilerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ masaya bÄ±rak.

    Â TÃ¼mÃ¼nÃ¼ kelimesi belgisiz zamirdir. TÃ¼mÃ¼ derken ne olduÄŸu ve miktarÄ± belli deÄŸildir. Bu sebeple belgisiz zamirdir.Â 

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      Ata binmek istedi, kendisini yerde bulduDenizliâ€™de bir vatandaÅŸ ata binmek isterken ürken hayvandan düÅŸmesi arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan görüntülendi. VatandaÅŸÄ±n binmek istediÄŸi esnada ürken at, ÅŸaha kalkarak üzerindeki kiÅŸiyi yere attÄ±.
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