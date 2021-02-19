Bella İsminin Anlamı Nedir? Bella Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bella, İtalyanca kökenli bir isimdir.



Bella Ne Demek?



Bazı isimlerin kökeni farklı ülkelere ait olabiliyor. Bella ismi de bu isimlerden biridir. İtalyanca kökenli olan bu isim herkesin ilgisini çeken bir isimdir. Bella isminin anlamı bebek ismi arayan kişiler tarafından çok merak ediliyor. Bella isminin anlamı herkes tarafından bilinmiyor. Bella, İtalyanca kökenli bir isim olup güzel anlamına geliyor. Güzel anlamına sahip bu isim, bebek ismi arayan kişiler için son derece idealdir. Herkes güzel bir anlama sahip isim arayışı içine giriyor. Bella ismi bu tarifler için çok uygun bir isimdir. İsimlerin güzel olması için anlamlarının ön plana çıkması gerekir.



Bella İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Öncelikle Bella İtalyanca kökenli bir isim olduğu için Kuran ayetlerinde yer almaz. Kuran içerisinde geçmemesi nedeniyle insanlar bu ismin kullanılmayacağını düşünebilir. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Günümüzde yer alan isimlerin büyük kısmı Kuran içerisinde yer almıyor. Kuran içerisinde yer alan isimlerin hepsi Arapça kökenli isimlerdir. Kişiler Bella ismini çocukları için tercih edebilir ve sorunsuz bir şekilde kullanabilir.