23.04.2020 - 17:21 |
Bende Nasıl Yazılır? Ben De Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ben De Kelimesinin Doğru Yazılışı
Zaman zaman günlük hayatta yazışırken “de” ve “da” eklerinin kullanımını unutabiliyoruz. En sık kullandığımız kelimelerden biri olan bende kelimesi de çoğu kişi tarafından yanlış yazılabiliyor. Dolayısıyla nasıl yazıldığına dair araştırmalar yapılmaktadır. İmla kuralları açısından bu yazılış şekillerini öğrenmek önem teşkil ediyor. Peki, bende nasıl yazılır? Ben de TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? Bende kelimesinin doğru yazılışını sizler için derledik.
Bende kelimesinin yazımına dair internette sıkça araştırılma yapılmaktadır. Ayrıca TDK sözlüğünde de kelimenin doğru yazımına dair bilgiler mevcuttur.
Bende TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Ben de TDK'ya göre ayrı yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazımında de eki her zaman ayrı olarak yazılmaktadır. Dahi anlamını taşıyan de eki ayrı yazılır.
Ben De Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri
Ben de kelimesinin doğru yazımına dair örnek;
" Arkadaşlarım akşam parti düzenledi. Ben de onlarla beraber gitmek için hazırlanmaya koyuldum. "
Bende kelimesinin yanlış yazımına dair örnek;
" Sevgilim de bende bugün dışarı çıkmamaya karar verdik. "
Ben de Nedir?
Kişiyi niteleyen kendisinin de dahi olduğunu belirten kelimeye denilmektedir.