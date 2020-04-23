Bende Nasıl Yazılır? Ben De Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Ben De Kelimesinin Doğru Yazılışı





Bende kelimesinin yazımına dair internette sıkça araştırılma yapılmaktadır. Ayrıca TDK sözlüğünde de kelimenin doğru yazımına dair bilgiler mevcuttur.



Bende TDK'ya Göre Doğru Yazılışı



Ben de TDK'ya göre ayrı yazılmaktadır. Kelimenin doğru yazımında de eki her zaman ayrı olarak yazılmaktadır. Dahi anlamını taşıyan de eki ayrı yazılır.



Ben De Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri



Ben de kelimesinin doğru yazımına dair örnek;

" Arkadaşlarım akşam parti düzenledi. Ben de onlarla beraber gitmek için hazırlanmaya koyuldum. "



Bende kelimesinin yanlış yazımına dair örnek;

" Sevgilim de bende bugün dışarı çıkmamaya karar verdik. "



Ben de Nedir?



Kişiyi niteleyen kendisinin de dahi olduğunu belirten kelimeye denilmektedir.