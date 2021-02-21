Bestami İsminin Anlamı Nedir? Bestami Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bestami, Arapça da geçen bir kelimedir. Özellikle Arap toplumunda kullanılmaktadır. İsmin kökü de Arapça da bulunmaktadır. Bestami bir Allah dostunun ismidir. Bu evliya sadece Müslümanlar tarafından değil, tüm dünyaca tanınan bir zattır.



Bestami İsminin Anlamı Nedir?



Bestami ismine sahip ve şuanda da kabri şerifi Hatay ilinde bulunan Hz. Bestami, Allah aşkını yaşayan, bu aşkı insanlara aktaran bir mübarektir. Müslüman topluluklar Bestami ismini aşk ile ilişkili bulduğundan erkek evlatlarına Bestami adını vermektedirler. Bu ismin kullanımı Türk toplumunda Araplara göre daha azdır.



Bestami İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Bestami adı her ne kadar Allah aşkını nakşeden bir mübareğin ismi olsa da Kuran da geçmemektedir. Ancak bu evliyanın sevilen, sayılan bir kişi olması bu ismin kullanımını arttırmıştır. Bu kapsam da isim sözlükleri de Bestami adına aşk ve muhabbeti yüklemiştir.



Araplar da kullanımı yaygın olan, Türklerde de kullanımı bulunan Bestami adının aşk ve aramak, sadık dost olmak anlamlarını içerdiği değerlendirilir. Bu bağlam da aileler evlatlarına bu ismi tercih ederler. Az sayıda bulunması da seçim sebeplerinden bir tanesidir.