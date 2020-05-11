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    HaberlerEğitim Haberleri Bilecik Nerede, Hangi Bölgede? Bilecik'in Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?
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    11.05.2020 - 23:14 |

    Bilecik Nerede, Hangi Bölgede? Bilecik'in Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Ülkemizin 81 ili bulunmaktadır. Bulunan illerin konumu ve nüfus özellikleri birbirlerinden farklıdır. Konum olarak Anadolu'ya açılan kapısı sayılan Bilecik ilinin konumu öğrenmek mümkündür. Peki Bilecek nerede, hangi bölgede? Bilecik'in kaç ilçesi var, ilçelerin ortalama nüfusu nedir? Sizlere bu konuda detayları inceledik.

    Bilecik Nerede, Hangi Bölgede? Bilecik'in Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Marmara Bölgesinde yer alan Bilecik ilçesi konum itibari ile bölgenin Anadolu'ya açılan kapısı gibidir. Akarsu ve gölet bakımından zengin bir il olan Bilecik önemli bir su kaynağında yer almaktadır.

    Bilecik Nerede?

    Ülkemizin illerinden biri olan Bilecik Marmara Bölgesinin Güneydoğusunda yer almaktadır. Kuzey bölgesinde Sakarya, güney bölgesinde Kütahya bulunmaktadır. Ayrıca batısında Bursa ili ve Doğusunda ise Bolu ve Eskişehir illeri ile komşudur. Bilecek ilinin Gölpazarı, Osmaneli ve Söğüt ilçeleri, şehrin en önemli su kaynaklarından olan Sakarya Nehri'nin kıyısında yer almaktadır.

    Bilecik Hangi Bölgede?

    Eski çağlarda da yerleşim yeri olan Bilecik ili Türkiye'nin en küçük toprak parçasına sahip şehirlerimizden birisidir. Sakarya'nın etrafında bulunan Bilecik ili Marmara Bölgesinin güneydoğusunda yer almaktadır.

    Bilecik'in Kaç İlçesi Var?

    Bilecik ilçesine bağlı 8 ilçe bulunmaktadır. En kalabalık ilçeleri Merkez ve Bozüyük ilçeleridir. Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, Pazaryeri, Yenipazar ve inhisar ise diğer ilçeleridir.

    Bilecik İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

    Toplamda 223.448 nüfusa sahip olan Bilecik ilinin ilçelere göre nüfus dağılımları şu şekildedir;

    Merkez: 78.533
    Bozüyük: 75.566
    Osmaneli: 21.105
    Söğüt: 18.167
    Gölpazarı: 10.464
    Pazaryeri: 10.301
    Yenipazar: 2.877
    İnhisar: 2.414

     

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