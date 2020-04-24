BİST98.7770,62EURO7,550,77USD6,980,47ALTIN386,800,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Bilhassa Ne Demek? Tdk'ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir?
    ABONE OL
    24.04.2020 - 17:58 |

    Bilhassa Ne Demek? Tdk'ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Her ne kadar eş anlamlısı olsa dahi bilhassa kelimesi Türkçede yaygın kullanılır. Anlamı daha etkin şekilde vurgulamak amaçlı önemli bir kelimedir. Bu kelimeyi daha iyi kullanmak İsteyenler ise anlamını tam olarak öğrenmek için araştırma gerçekleştiriyor. Peki, bilhassa ne demek? TDK'ya göre bilhassa kelimesinin anlamı nedir? İşte, tüm detayları sizler için derledik.

    Bilhassa Ne Demek? Tdk'ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Arapça kökenli olan bilhassa kelimesi Türkçede sıkça değerlendirilen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından ‘özellikle’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Herhangi bir konuyu daha vurgulu şekilde anlatabilmek için kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

    Bilhassa Ne Demek?

    Bilhassa kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ‘özellikle’ anlamı karşımıza çıkıyor. Bunu cümle içerisinde örneklemek gerekirse;

    ‘’Bu makalemde bilhassa, daha ziyade kanaat verici dokümanları malik olduğum için üzerinde duracağım’’ A. H. Çelebi

    TDK'ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Herhangi bir olayı ya da durumu vurgulamak açısından bilhassa kelimesi Türkçede çok önemlidir. TDK ya göre bilhassa kelimesinin anlamı ‘özellikle’ şeklinde yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar aynı anlamı üzerinden gelmiş ve hala çok sık değerlendirilen sözcüklerden biridir. Başka bir örnek ile cevap vermek gerekirse;

    ‘’Bilhassa bu konuyu çok ciddiye alman gerekir.’’

    Bu cümlede anlatılmak istendiği gibi ‘özellikle bu konuyu çok ciddiye alman gerekir’ gibi bir anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Her ne kadar özellikle kelimesi de kullanılsa dahi, bilhassa sözcüğü Türkçede yerleşmiş şekilde halk arasında daha fazla öne çıkıyor.

     

     

    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kocaeli Posta Kodu Nedir? Kocaeli Mahallelerinin Posta Kodları

    Kocaeli Posta Kodu Nedir? Kocaeli Mahallelerinin Posta Kodları

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

    Keçiören Posta Kodu Nedir? Ankara Keçirören Mahallelerinin Posta Kodları

    Sıradaki Haber