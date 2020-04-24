Bilhassa Ne Demek? Tdk'ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan bilhassa kelimesi Türkçede sıkça değerlendirilen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından ‘özellikle’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Herhangi bir konuyu daha vurgulu şekilde anlatabilmek için kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.



Bilhassa Ne Demek?



Bilhassa kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ‘özellikle’ anlamı karşımıza çıkıyor. Bunu cümle içerisinde örneklemek gerekirse;



‘’Bu makalemde bilhassa, daha ziyade kanaat verici dokümanları malik olduğum için üzerinde duracağım’’ A. H. Çelebi



TDK'ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir?



Herhangi bir olayı ya da durumu vurgulamak açısından bilhassa kelimesi Türkçede çok önemlidir. TDK ya göre bilhassa kelimesinin anlamı ‘özellikle’ şeklinde yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar aynı anlamı üzerinden gelmiş ve hala çok sık değerlendirilen sözcüklerden biridir. Başka bir örnek ile cevap vermek gerekirse;



‘’Bilhassa bu konuyu çok ciddiye alman gerekir.’’



Bu cümlede anlatılmak istendiği gibi ‘özellikle bu konuyu çok ciddiye alman gerekir’ gibi bir anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Her ne kadar özellikle kelimesi de kullanılsa dahi, bilhassa sözcüğü Türkçede yerleşmiş şekilde halk arasında daha fazla öne çıkıyor.