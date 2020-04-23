Bilmukabele Ne Demek? Kısaca Bilmukabele Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Bilmukabele kelimesi ‘karşılık olarak’ anlamına gelmektedir. Diğer bir anlayışla herhangi bir cümle veya davranış karşısında, ben de size, ben de, size de ya da sizlere de şeklinde bir karşılık bulunmaktadır.



Bilmukabele Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Bilmukabele sözlük anlamı ‘karşılık olarak’ biçiminde ele alınır ve cümle içerisinde kullanılır. Özellikle tek başına değerlendirilen en önemli kelimeler arasında yer almaktadır. Karşıdaki kişinin söylediği bir cümle üzerine, aynı duyguları paylaştığını anlatmak için değerlendirilmektedir.



Böylece birçok farklı anlamı tek bir kelime üzerinden karşı tarafa aktarmak mümkün olabilmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;



‘’ Hürmetler ederim. - Bilmukabele’’



Bu cümlede karşılıklı olarak aynı duyguları paylaştığını anlatmak amacı ile Bilmukabele kelimesi kullanılmış durumdadır.