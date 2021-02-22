Bimarhane Ne Demek? Tarihte Bimarhaneler İlk Olarak Nasıl Kullanılmıştır?



Bimarhane, günümüzde kullanılan akıl hastaneleri anlamına geliyor.



Bimarhane Ne Demek?



Osmanlı zamanında kalan bazı kurumlar insanların dikkatini çekebiliyor. Eski döneme ait araştırma yapan kişiler bimarhane kelimesiyle de karşılaşabiliyor. Bimarhanler, İslamiyet'in kabulüyle gün yüzüne çıkmış mekanlardır. Günümüzdeki karşılığı akıl hastanesi olarak bilinir. Bimarhaneler 17. yüz yıldan sonra tımarhane adıyla anılmaya başlanmıştır. O dönemlerde akıl hastaları tımarhanelerde tedavi altına alınmıştır. İlk bimarhane Bursa şehrinde kurulmuştur. Kısa zaman içerisinde yayılan bimarhane kurumları daha çok kurulmaya başlanmıştır. Bu hastanelerin birçoğu bimarhane olarak kullanılmış.



Bimarhane kurumlarında dervişler gönüllü olarak hizmetler sağlıyordu. Tatlı sözler kullanarak hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı düşünüyorlardı. Deli ile velinin birbirleriyle karıştırılmasının altında bu anlayış bulunuyordu. Yurt dışından gelen elçiler, bu durumu gördüklerinde çok şaşırmışlardır. Avrupa'da yakılan insanlarla, buradaki bimarhaneler arasındaki sistem arasında çok farklılık bulunuyordu.



Tarihte Bimarhaneler İlk Olarak Nasıl Kullanılmıştır?



Osmanlı zamanında kurulan bimarhaneler, akıl hastaları için kurulmuştur. Akıl hastaları bu kurumlarda tedavi altına alınıyordu. İlk olarak Bursa şehrinde kurularak hizmet vermiştir. Daha sonra görülen ilgiden dolayı bimarhane binalarının sayısı arttırılmıştır. Bimarhane içerisinde birçok tedavi yöntemi bulunuyordu.



Özellikle kuş sesi ve su sesleri hastaların iyileştirilmesinde kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Bimarhanelerde tedavi gören hastalar delilikten veliliğe terfi etmiştir. Bimarhaneler o zamanlarda şifa evleri olarak kabul ediliyordu ve Avrupa olmak üzere herkesin ilgisini çekiyordu. Uygulanan tedavi yöntemleri hastaların iyileşmesinde etkili oluyordu.