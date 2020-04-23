Birebir Nasıl Yazılır? Bire Bir Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Birebir Kelimesinin Doğru Yazılışı
Yazım hataları konusunda sıkça hata yapılan kelime gruplarından biri bire birdir. Birebir şeklinde bitişik mi yoksa bire bir şeklinde ayrı mı yazılacağı birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Doğru yazım şekilleri özellikle internette araştırılıyor. Bire bir kelime grubunun doğru yazım şekli nedir? İşte cevaplar.
Kelime gruplarında yazım yanlışları sıkça yapılır. Bazen kelimeler ayrık yazılmalıdır bazen ise bitişik yazılmalıdır. Bire bir doğru yazım şekli “birebir” şeklindedir.
Birebir TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
TDK bire bir kelime grubunun doğru yazım şekli olarak “birebir” şeklinde bitişik bir halde olduğunu bildirmektedir. Bire bir ayrı yazıldığında yazım yanlışı yapılmış olur.
Birebir Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Toplantıdan sonra sizinle birebir görüşebilir miyim? (DOĞRU)
Toplantıdan sonra sizinle bire bir görüşebilir miyim? (YANLIŞ)
Aldığın pantolon üzerime birebir uyum sağladı. (DOĞRU)
Aldığın pantolon üzerime bire bir uyum sağladı. (YANLIŞ)
Birebir ders almaktan başka çarem kalmadı. (DOĞRU)
Bire bir ders almaktan başka çarem kalmadı. (YANLIŞ)
Birebir Ne Demek?
Uygun olan, istenilen şekilde olan, yüz yüze, tıpkı, aynı, miktar, ölçü bakımından eşit özellikte olmak.