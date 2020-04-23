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    HaberlerEğitim Haberleri Boşver Nasıl Yazılır? Boş Ver TDK Yazımı Ayrı mı, Bitişik mi? Boşver Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:19 |

    Boşver Nasıl Yazılır? Boş Ver TDK Yazımı Ayrı mı, Bitişik mi? Boşver Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Boş ver birleşik mi ayrı mı yazılır en çok sorulan sorulardan birisidir. Günlük hayatta ise doğru yazılışı bilinmeyen kelimelerden birisidir. Boş ver kelimesi TDK sözlüklerinde bulunmamaktadır. Peki, boş ver nasıl yazılır? Eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı olan sözcükler nelerdir? Ayrıntıları sizler için derledik.

    Boşver Nasıl Yazılır? Boş Ver TDK Yazımı Ayrı mı, Bitişik mi? Boşver Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Dilimizde en çok yapılan hatalardan birisi birleşik kelimelerdir. Bazı kelimeler ayrı yazılır iken bazı kelimeler birleşik yazılmaktadır. Boş ver kelimesi de bu kelimelerden birisidir. Boş ver kelimesinin eş anlamlı kelimesi kaynaklarda bulunamamıştır.

    Boş Ver TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    Birleşik kelimelerin doğru yazılışları TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür. Boş ver kelimesi Türk Dil Kurumunda bulunamamıştır. Boş ver kelimesi doğru yazılışı ''boş ver'' şeklinde ayrı olmalıdır.

    Boş Ver Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Boş Ver kelimesinin doğru ve yanlış yazılmış bir şekilde cümle içerisinde örnekleri şu şekildedir:

    - Boş ver en kısa zamanda alırız. Doğru

    - Boşver tekrar geliriz. Yanlış kullanılmıştır.

    Boş Ver Nedir?

    TDK sözlüklerinde anlamı bulunmayan boş ver kelimesinin kelime anlamı aşağıda açıklanmıştır.

    - Dikkate alma, üzerinde durma, üzülme, sıkılma anlamında bir uyarı sözüdür.

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