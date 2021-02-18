Brooklyn Ne Demek? İngilizce Brooklyn Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Brooklyn aslında bir özel isimdir. Yani Türkçeye farklı bir şekilde çevrilmesi söz konusu değildir. Özel isim olmasından dolayı da aynen Türkçeye aktarılmıştır. Tabi ki de ne olduğunun bilinmesi önemlidir.

Brooklyn Ne Demek?

Brooklyn aslında bir yerin adı yani bir şehir ismi. İllinois eyaletinde yer alan bir şehre Brooklyn adı verilmiştir. Bu bakımdan da bir anlamı yoktur. Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Brooklyn aynı zamanda bir eyalettir.

İngilizce Brooklyn Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Brooklyn Amerika Birleşik Devletlerine yer alan beş büyük eyaletten bir tanesidir. Özel isim olmasından dolayı da Türkçede de Brooklyn olarak bilinir. Aynı zamanda yine özel isim olmasından da dolayı eş ya da zıt anlamı da yoktur.