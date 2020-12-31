Bukre İsminin Anlamı Nedir? Bukre Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bükre ismi öncelikle uniseks bir isindir. Yani hem erkek bebeğe hem de kız bebeğe konulabilir. İsmin kökeni de Osmanlıcadır.



Bükre İsminin Anlamı Nedir?



Aslında bukre isminin anlamı tam olarak sabaha karşı vakit, erken anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı ise yüzüne nur imiş gibi parlak anlamındadır. Parlak yüzlü insanlar için bükre sıfat olarak da her daim söylenmektedir. Genelde kadınlara karşı bu durum söz konusudur.



Bükre İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Bükte ismi kuran-ı Kerim'in herhangi bir sayfasında yer almamaktadır. Bu rağmen ismin bebeğe konulmasının dinen bir sakıncası yoktur. İslam dinine göre Bükre isminin kötü bir anlam taşımamasından dolayı bebeklere sık sık konulmaktadır.



İsmin kökeni Osmanlıca olduğundan dolayı Osmanlı döneminde sık sık bu isim herkese verilmekteydi. Günümüzde genelde kızlarda karşılaşılsa bile Osmanlı dönemi zamanında pek çok erkek bebeğe Bükre ismi verilirdi.



Özet olarak Osmanlıca kökenli olan Bükte isminin rengi mavi ya da pembe olabilmektedir. Yani uniseks olan bu isim her daim cinsiyet farkı olmadan herkese konulabilir. Aileler bu durumda isim analizlerine de dikkat ederek çocuğuna bu ismi koyabilir.