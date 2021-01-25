Burada Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Bura Da Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Burada kelimesi en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerden birisidir. Özellikle bu kelime çoğu kez burda veya bura da şeklinde yazılmaktadır.



Burada Nasıl Yazılır?



Dilimizde pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de burada kelimesidir. Bu kelime genellikle burda veya bura da şeklinde yazılmaktadır. Bu yapılan en büyük yazım hatalarından birisidir. Bu kelimenin doğru yazılışı ''burada'' şeklinde olmaktadır.



TDK'ya Göre Bura Da Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde dilimizde bulunan tüm kelimelerin doğru yazılışları yer almaktadır. Bura da kelimesinin doğru yazılışı ise birleşik bir şekilde yani ''burada'' şeklinedir. Burada kelimesi ile ilgili örnekler şu şekildedir:



- Arkadaşımdan burada olduğunu duydum. (Doğru)

- Bura da olduğunu neden söylemedin? (Yanlış)