Burada Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Bura Da Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Dilimizde yazım yanlışı yapılan pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek hataların önüne geçilmesi için çok önemlidir. Burada kelimesi bu kelimelerden birisidir. Bu kelimenin doğru yazılışı TDK'da yer almaktadır. Sizlerde bu kelimenin doğru yazılışını öğrenip cümle içerisinde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Peki, burada nasıl yazılır? TDK'ya göre bura da kelimesinin doğru yazılışı nedir? Sizlere b kelimenin doğru yazılışı hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.
Burada kelimesi en sık yazım yanlışı yapılan kelimelerden birisidir. Özellikle bu kelime çoğu kez burda veya bura da şeklinde yazılmaktadır.
Burada Nasıl Yazılır?
Dilimizde pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi de burada kelimesidir. Bu kelime genellikle burda veya bura da şeklinde yazılmaktadır. Bu yapılan en büyük yazım hatalarından birisidir. Bu kelimenin doğru yazılışı ''burada'' şeklinde olmaktadır.
TDK'ya Göre Bura Da Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde dilimizde bulunan tüm kelimelerin doğru yazılışları yer almaktadır. Bura da kelimesinin doğru yazılışı ise birleşik bir şekilde yani ''burada'' şeklinedir. Burada kelimesi ile ilgili örnekler şu şekildedir:
- Arkadaşımdan burada olduğunu duydum. (Doğru)
- Bura da olduğunu neden söylemedin? (Yanlış)