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    HaberlerEğitim Haberleri C Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? C Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
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    07.09.2020 - 02:50 |

    C Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? C Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya üzerinde ilk harfi C olan sadece dört ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri denizaşırı iken biri adalardan oluşur. C ile başlayan ülkeler ve başkentleri nelerdir, Türkiye illeri hangileri? Merak edenler için derledik.

    C Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? C Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    İlk harfi C olan ülkelerin en bilineni Cezayir'dir. Cezayir'in en önemli özelliklerinden biri yüz ölçümü bakımından Afrika'nın en büyük ülkesi olmasıdır.

    C Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Ülkemizde C harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.

    C Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    1- Cibuti: 23.300 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Cibuti, Afrika kıtasının doğusunda bulunuyor. Umman Denizi, Kızıldeniz ve Aden Körfezine kıyısı olan şehirde deniz turizmi gelişmiştir. 27 Haziran 1977 yılında kurulan Cibuti'nin başkenti ülke ismiyle aynı olan Cibuti şehridir.

    2- Cebelitarık: İbey Yarımadasının güneyinde yer alan Cebelitarık, Britinya bağlı özek bir ülkedir. Gibraltar adıyla da bilinen ülkenin başkenti Cebelitarık'tır.

    3- Cezayir: Bağımsızlığını 1 Temmuz 1962 yılında ilan eden Cezayir, Nijer, Batı Sahra, Fas, Mali ve Libya ile sınır komşusudur. 2.382.000 kilometrekarelik geniş bir alana sahip olan Cezayir yılda 10 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor. En önemli tarihi yapıları arasında Şuheda Anıtı, Beni Hammed Kalesi ve Palais Des Rais. Cezayir şehri, ülkenin başkentidir.

    4- Cook Adaları: 15 adadan oluşan Cook Adalarının başkenti Avarua'dır. 1770 yılında keşfedilen ada Okuyanusya'da yer alıyor. Resmi olmayan rakamlara nüfusun 20 bine yakın olduğu ada Cook Adalarında yaz turizmi oldukça gelişmiştir. En bilinen yerleri Muri Plajı, Pukapuka Adası ve Te Vara Nui tatil köyüdür.

    C Harfiyle Başlayan Şehirler

    Cachoeiro De Itapemirim - Caba Frio ve Carolina - Brezilya
    Cagliari - Capri ve Catania - İtalya
    Cadez - İspanya
    Cairo - Cambridge ve Campo - Amerika Birleşik Devletleri
    Carpiquet - Cannes ve Chalons - Fransa
    Campbell River - Kanada
    Cancun - Meksika
    Canberra - Avustralya
    Capanda - Angola
    Capa Rodney - Papua Yeni Gine
    Casablanca - Fas
    Castlebar - İrlanda
    Caya Coco - Küba
    Chiclayo - Peru
    Chitose - Japonya
    Ciudad Del Este - Peru

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