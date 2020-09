C Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? C Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

İlk harfi C olan ülkelerin en bilineni Cezayir'dir. Cezayir'in en önemli özelliklerinden biri yüz ölçümü bakımından Afrika'nın en büyük ülkesi olmasıdır.



C Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



Ülkemizde C harfi ile başlayan şehir bulunmamaktadır.



C Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Cibuti: 23.300 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan Cibuti, Afrika kıtasının doğusunda bulunuyor. Umman Denizi, Kızıldeniz ve Aden Körfezine kıyısı olan şehirde deniz turizmi gelişmiştir. 27 Haziran 1977 yılında kurulan Cibuti'nin başkenti ülke ismiyle aynı olan Cibuti şehridir.



2- Cebelitarık: İbey Yarımadasının güneyinde yer alan Cebelitarık, Britinya bağlı özek bir ülkedir. Gibraltar adıyla da bilinen ülkenin başkenti Cebelitarık'tır.



3- Cezayir: Bağımsızlığını 1 Temmuz 1962 yılında ilan eden Cezayir, Nijer, Batı Sahra, Fas, Mali ve Libya ile sınır komşusudur. 2.382.000 kilometrekarelik geniş bir alana sahip olan Cezayir yılda 10 milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor. En önemli tarihi yapıları arasında Şuheda Anıtı, Beni Hammed Kalesi ve Palais Des Rais. Cezayir şehri, ülkenin başkentidir.



4- Cook Adaları: 15 adadan oluşan Cook Adalarının başkenti Avarua'dır. 1770 yılında keşfedilen ada Okuyanusya'da yer alıyor. Resmi olmayan rakamlara nüfusun 20 bine yakın olduğu ada Cook Adalarında yaz turizmi oldukça gelişmiştir. En bilinen yerleri Muri Plajı, Pukapuka Adası ve Te Vara Nui tatil köyüdür.



C Harfiyle Başlayan Şehirler



Cachoeiro De Itapemirim - Caba Frio ve Carolina - Brezilya

Cagliari - Capri ve Catania - İtalya

Cadez - İspanya

Cairo - Cambridge ve Campo - Amerika Birleşik Devletleri

Carpiquet - Cannes ve Chalons - Fransa

Campbell River - Kanada

Cancun - Meksika

Canberra - Avustralya

Capanda - Angola

Capa Rodney - Papua Yeni Gine

Casablanca - Fas

Castlebar - İrlanda

Caya Coco - Küba

Chiclayo - Peru

Chitose - Japonya

Ciudad Del Este - Peru