Ce Ne Demek? Ce Belgesi Ve Ce İşareti Ne Anlama Gelir?

CE etiketi, sürekli olarak karşılaşılan bir etiket olma özelliği taşımaktadır. 'European Conformity' kelimelerinin baş harfleri kullanılarak meydana getirilmiş olan bir kısaltmadır. Satılacak olan ürünlerin öncelikli olarak sağlık, güvenlik ve çevre alanında bulunan standartlara uygunluğu ifade etmektedir.



CE Ne Demek?



CE etiketi birçok alanda karşılaşılmakta olan bir sertifika olarak ifade edilebilir. Avrupa Ekonomik Alanı için satılmakta olan ürünlerin standartlara uygunluğunu göstermek için kullanılmaktadır. CE sertifikası, açılımı ülkemizde 'Avrupa'ya Uygunluk manasında kullanılmaktadır. CE belgesi elektrik ve elektronik alanda satılacak olan ürünler için gerekli olan bir sertifika olarak bilinir. CE belgesi kalite ifade etmek için kullanılan bir ifade değildir.



CE Belgesi ve CE İşareti Ne Anlama Gelir?



CE belgesi ürünlerin güvenliğini ifade etmekte olan ve Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerde bir ürün satışı yapmak için gerekli olan bir belge olma özelliği taşımaktadır. CE belgesi zorunlu bir belge olma özelliğine sahiptir. Ürünlerin hayvan ve bitki sağlığı için bir zarar teşkil etmediğini aynı zamanda da çevreye bir zararı bulunmadığını ifade etmek için alınan bir sertifika olma özelliğine sahiptir.



CE işareti bir kuruluş tarafından verilmemektedir. Tüm üreticiler ürünlerinin üzerine CE belgesini kendileri yerleştirirler. Avrupa Birliği pazarında satılmakta olan tüm ürünlerin CE belgesine sahip olması gerekmektedir. CE belgesi ürünlerin satılmak için uygun olduğu anlamına gelmektedir.