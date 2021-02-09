Cins İsim Nedir? Kısaca Cins İsim Örnekleri Nelerdir?

Türkçe içerisinde hem özel isimler hem de cins isimler yer alır. Bunlar amacına ve anlamına bağlı olarak değişik biçimlerde ele alınmak suretiyle kullanılır. Bu doğrultuda cins isimler farklı örnekler üzerinden ele alınarak değerlendirilebilmektedir.

Cins İsim Nedir?

Özellikle birçok öğrenci cins isim nedir sorusunun cevabını öğrenmek için internet üzerinden de araştırma gerçekleştiriyor. Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimlerine cins isim denmektedir. Bu bağlamda belli başlı bazı durumlar üzerinden ele alındığı vakit, bunlar ortak şekilde aynı eşliğinde suretiyle ifade edilir. Hem insan vücudu hem de günlük yaşamda canlı ve cansız birçok farklı durum için cins isimler ön plana çıkmaktadır.

Kısaca Cins İsim Örnekleri Nelerdir?

Kısaca ele almak gerekirse birçok değişik cins isim örneklerini ifade etmek mümkün. Özellikle gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılan cins isimleri şu şekilde ele alınabilir;

- Taş

- Yol

- Ağaç

- Irmak

- Kitap

- Dergi

- Yaprak

- Çocuk

- Ev

- Ceza

- Taraf

- Özlem

Bu şekilde daha oldukça fazla sayıda cins isim örneği vermek mümkün. Yukarıdaki örnekler incelendiği vakit genel olarak ele alınan isimler olduğu anlaşılıyor. Yani herhangi bir özel ifadeyi temsil etmez. Daha çok genel bir durumu temsil ettiği için bunlar cins isim olarak bilinmektedir.

Bu doğrultuda birçok değişik cins isim farklı yapılar üzerinden ele alınabiliyor. Bunlar içerisinde vücudun bölümleri, akraba isimleri, araçlar, kavramlar, hayvan ve bitki isimleri, yiyecekler, yiyecek ve içecek isimleri gibi daha birçok örnek ele almak mümkün.