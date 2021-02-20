Çisil İsminin Anlamı Nedir? Çisil Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Eskilerden koyulan isimlerinden Çisil ismine pek rastlanılmaktadır. Ancak bebeklerinin isminin farklı olmasını isteyen anne ve babalar çocuklarına Çisil ismini koymaya başlamışlardır. Bu isim kelime olarak ince Yağmur anlamına gelmektedir.

Çisil ismi Ne Demektir?

Bu ismin tam olarak hangi dilde bulunduğu, ya da hangi kökten geldiği bilinmemektedir. Ancak Yunancada bulunan çi eki ile Arapçada bulunan sil kelimelerinden birleştiği düşünülmektedir. Çisil ismi kız çocuklarına verilen bir isimdir. Manası ince yağan yağmurdur.

Çisil İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçmekte midir?

Çisil ismi Arapça kökenli bir isim olmadığından Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Manası ince ince yağan yağmur anlamına gelen bu isim özellikle son günlerde kız çocuklarına çokça verilen bir addır. Deneyimli becerili istediklerini kolayca elde edebilen manaları da çıkarılabilmektedir.

Daha önce bu isme sahip olan kız çocuklarının atak ve pratik oldukları gözlemlenmiştir. Gelişen durumlara göre kendileri olaylara yön vermişlerdir. Çisil isimlerine sahip kişiler kararları sorulan kişilerden olmuşlardır. Dürüstlüğü ve hoş görülü olması yönüyle sevilen bu kişiler olmuşlardır. Bu bakımdan Çisil ismi son günlerde favori isimlerdendir.