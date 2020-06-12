Çocuğunuz okula hazır mı?

Bu yıl 1 milyonu aşkın öğrenci, ilkokul birinci sınıfa başlayacak. Çocuğun okulu sevmesinde, arkadaşlarıyla uyumlu olmasında, öğretmeniyle kurduğu bağda ve eğitim başarısında, okula doğru zamanda başlaması çok önemli bir etken. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Mart 2019’da aldığı son karara göre okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarıldı.

İlkokulda 6-7 yaş çağ nüfusunun iç içe girmesi nedeniyle alınan bu karar, ilk kez 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da aynı karar geçerli olacak.

Bu kapsamda ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılda eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokula kaydedilebilecek. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları, velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirebilecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek.

Birçok veli okula başlama yaşını hesaplamada zorluk yaşayabiliyor. Bu veliler için MEB, e-Okul üzerinden yaş hesaplama motoru oluşturdu. “2020-2021 eğitim öğretim yılı okula başlama yaşı kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla hesaplanır” başlığıyla açılan sayfada veliler, çocuklarının gün, ay ve yıl şeklinde doğum tarihlerini girerek doğru hesap yapabiliyorlar.

Alt sınır konulmalı

Okula başlama yaşı eğitimciler ve veliler arasında her zaman tartışmaya neden oldu. MEB’in son yıllarda ilkokula başlama yaşında sıkça yaptığı değişiklikler, bu tartışmaların yaşanmasında en büyük etken. Öyle ki daha önce 72 ay olan okula başlama yaşı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında getirilen 4+4+4 eğitim sistemiyle 60 aya düşürülmüştü. Sonrasında yapılan düzenlemeyle 66 ayı tamamlayan tüm çocuklar, ilkokula kayıt yaptırabiliyordu. Ancak okula hazır olmadığı düşünülen 66-68 ay arası çocukların velilerinin dilekçeleri, 69-71 aylık çocukların sağlık raporuyla kayıtları ertelenebiliyordu.

MEB’in belirttiği okul yaşındaki çocuklarının okula hazır olmadığı için kayıt yaptırmak istemeyen birçok veli, sağlık raporuyla kayıt ertelemesinin yapılmasına tepki göstermişti. Okul yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılmasıyla yeniden tartışmalar başladı. Eğitimciler, ilkokula başlayacak çocukların 72 ayı (6 yaş) doldurmaları gerektiğine dikkat çekiyorlar.

6 yaşını tam doldurmamış bir çocuğun okula uyum için gerekli olgunluğu oluşturamayacağını vurgulayan eğitimciler, bir sınıfta hem 66 aylık hem de 72 aylık çocukların bir arada bulunmasının ders işleme, belirli kazanımları verme bakımından çeşitli zorluklara neden olabileceğinin altını çiziyorlar. İlerleyen sınıflarda öğrenciler arasındaki gelişimsel farklılıkların iyice belirginleşeceğini dile getiren eğitimciler, okula başlama yaşının geniş bir yaş aralığı olarak değil; alt sınır koyup 72 ayını doldurmuş çocukları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydediyorlar.