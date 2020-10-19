Cumhuriyet Dönemi yazarları Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ortaya çıkmış değildir. Zaman içerisinde belli bir kavram ve belli bir akım elde ederek açığa çıkan yazarlar, farklı bakış açıları üzerinden pek çok özellik ortaya çıkardı. Böylece günümüze kadar ulaşmış çok önemli yazarlar ile beraber romanlar hala oldukça önemli eserler olarak ön plana çıkıyor.



Cumhuriyet Dönemi Roman Özellikleri Nelerdir?



Cumhuriyet Dönemi yazarları daha çok 1940'lı yıllardan sonra ortaya çıkmış isimlerden oluşmaktadır. Bundan önce ise yani 1923-1940 yılları arasında daha çok kendi dönem sanat anlayışlarını sürdürdükleri için bu yazarlara Cumhuriyet Dönemi yazar demek çok doğru olmamaktadır. Özellikle bu dönemi milli edebiyat döneminden Cumhuriyet dönemine geçiş şeklinde ifade etmek mümkün. Daha çok olgun roman şeklinde ifade edilen Cumhuriyet Dönemi roman özellikleri, genelde halka gerçekleri anlatmak amaçlı ele alınmış ve çok eser üzerinden öne çıkıyor.



İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra daha çok toplumsal kaygı ağır basmaktadır. O yüzden 1940'lı yıllardan sonra Cumhuriyet Dönemi yazarları ile daha çok toplumsal konular işlenmekte ve romanlar ortaya çıkmaktadır. Bu dönem içerisinde özellikle edebiyat, ‘Köy edebiyatı’ olarak ön plana çıkıyor ve böylece köylerde yaşayan insanların sorunları romanlarda yer buluyor. 1950'li yıllarda ise Köy Enstitüsü mezunları yazarların köy ve kasaba romanları ön plana çıkmaktadır.



1960'lı yıllardan sonra ise toplumcu genç yazarlar konuları daha çeşitli hale getirmektedir. Özellikle siyasal ve toplumsal ile beraber ekonomik açıdan konular romanlarda yer buluyor. Özellikle 1970 ila 1980 yılları arasında roman sayısındaki artış oldukça fazladır. Konularda daha fazla çeşitlilik ortaya çıkmakta ve yazarların yaşadıkları sorunlar da kitaplarda yer bulmaktadır. Özellikle 21 Mayıs ve 12 Mart olayları daha fazla ön plana çıkıyor.



Cumhuriyet Dönemi roman özellikleri ele alındığı zaman genel olarak belli başlı bazı özellikleri ön plana çıkmaktadır.



- Cumhuriyetin ilk yıllarında yazarlar kendi gözlemlerini romanlara yansıttı.

- Gerçekçilik ön plandaydı.

- Yazarlar Cumhuriyet döneminde daha çok topluma gerçekleri anlatmak için konuları ön plana çıkardı.

- Bireysellikten ziyade toplumsal konular ele alındı.

- 1950'li yıllarda köy enstitüsü mezunları ve ön plana çıktı ve hem köy hem de kasabada yaşanan zorluklar kaleme alındı.

- Altmışlı yıllardan sonra ise daha çeşitli konular ön plana çıktı ve ekonomik, siyasi ve toplumsal konuları daha fazla kitaplarda yer aldı.



Bütün bu özellikler ile beraber Cumhuriyet Dönemi roman çeşitliliği pek çok farklı konu üzerinden değişik zaman dilimlerinde ele alındı.