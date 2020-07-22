D Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi D Olan Bitkiler

D harfi Türkçede en çok kullanılan ve yaygın harflerden biridir. Aynı zamanda bu konuda çiçek, bitki ve meyvelerde oldukça fazladır. Daha çok genel kültür amaçlı öğretilmek istenen bu durum, aynı zamanda belirli oyunlar adına İnternetten araştırılır. Yetiştirilmesi, tüketilmesi ve etkileyici bir görsel sunması gibi birçok amaç altında da değerlendirmek mümkündür.

D Harfi ile Başlayan Bitkiler

Dünya çapında bilinen ve Türkiye'de oldukça fazla kullanılan, D harfi ile başlayan farklı bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler şifa kaynağı olarak değerlendirirken, bireysel yetiştirilmesi ile beraber doğal ortamda da bulunmaktadır.

- Dulavrat otu,

- Dulavrat kökü,

- Deniz kadayıfı,

- Defne yaprağı,

- Dereotu,

- Deniz börülcesi,

Genel olarak D harfi üzerinden başlamış bu bitkileri amaca göre farklı yerlerde kullanabilir. Aynı zamanda tek başına ya da farklı yiyecekler ile beraber lezzetli şekilde tüketim imkanı tanınmaktadır.

D Harfi ile Başlayan Çiçekler

Bitkilerin yanı sıra D harfi üzerinden başlamış olan birçok farklı çiçek bulunuyor. Rengarenk görüntüleri ile farklı mekanlarda yetiştirebileceğiniz çiçekler arasında yer almaktadır.

- Damat mendili,

- Daylily,

- Defne,

- Deve tabanı,

- Difenbahya çiçeği,

- Dua çiçeği,

- Doğuş eriği,

- Düğün çiçeği,

Görüldüğü üzere D harfi ile başlayan oldukça fazla sayıda çiçek bulunur. Doğal ortamında yetişme özelliği ile beraber, farklı mekanlarda rahatlıkla değerlendirilecek hoş kokuları ile bu özel çiçekler öne çıkıyor.

D Harfi ile Başlayan Meyveler

Bitki ve çiçekler ile beraber D harfi eşliğinde başlayan birçok farklı meyve bulunuyor. O meyvelerin bazıları dünya çapında tropik ortamında yetişirken bazıları Türkiye'de yetiştirilmektedir. Aynı zamanda oldukça lezzetli ve şifalı etkisi ile beraber yoğun olarak tüketilirler.

- Dağ muşmulası,

- Dağ çileği,

- Darı,

- Döngel meyvesi,

- Dragon meyvesi,

- Dut,

- Durian meyvesi,

Bu şekilde D harfi ile başlayan meyve çeşitlerini kullanabilirsiniz. Özellikle son dönemlerde isim şehir ile beraber pek çok farklı oyun için, bu kaynaklar internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Oyunları daha keyifli hale getirirken, D harfi üzerinden başlayan besin kaynaklarını bu şekilde öğrenebilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun bu besin kaynakları sizlere yeterli gelecektir.