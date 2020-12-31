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    31.12.2020 - 07:33 |

    D İle Eşya İsimleri: D Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Gerek ilkokul öğrencileri için, gerekse de anaokulunda okumayı öğrenen öğrenciler için internet üzerinde pek çok faydalı bilgi bulunabilir. Bu bilgiler doğru şekilde kullanılırsa çocukların gelişimine de katkı sağlar. Çocuklar eşyaların isimlerini öğrendikten sonra, harfleri de öğrenerek eşyaların isimlerini yazmaya başlarlar. Peki, D harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? Türkçede D ile eşya bulunur mu? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

    D İle Eşya İsimleri: D Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Türkçede D ile başlayan elliye yakın eşya bulunmaktadır. Bu eşyalar pek çoğunu günlük hayatımız içinde kullanırken, bazılarıyla ise pek karşılaşmayız.

    D ile Başlayan Eşya İsimleri

    Türkçe hemen hemen her harf ile başlayan bir eşya bulunmaktadır. Örneğin A kelimesi ile anahtar, B kelimesi bahçe makası gibi eşyalar varken, D harfiyle de başlayan pek çok eşya bulunmaktadır. Çocuklar özellikle harfleri öğrendikten sonra bu konuda çok soru sorarlar. Ayrıca oynanan isim şehir hayvan gibi kelime oyunlarında da bu bilgilere ihtiyaç duyabilirler. Bu yüzden D harfi ile başlayan kelimeleri bilmek bu gibi oyunlarda da başarılı olunmasını sağlar.

    D ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Türkçede D harfi ile başlayan pek çok kelime bulunsa da, bunlar arasından başlıca kelimeleri şu şekilde listelemek mümkün:

    Daktilo

    Dürbün

    Davul

    Dikiş Makinesi

    Dergi

    Döşek

    Duvak

    Duvar Saati

    Düdüklü Tencere

    Dümbelek

    Dizlik

    Diş Macunu

    Diş Fırçası

    Dolap

    Dolma Kalem

    Darbuka

    Dantel

    Duş Perdesi

    Düdük

    Dümen

    Dalgıç Tüpü

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