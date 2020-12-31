D İle Eşya İsimleri: D Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Gerek ilkokul öğrencileri için, gerekse de anaokulunda okumayı öğrenen öğrenciler için internet üzerinde pek çok faydalı bilgi bulunabilir. Bu bilgiler doğru şekilde kullanılırsa çocukların gelişimine de katkı sağlar. Çocuklar eşyaların isimlerini öğrendikten sonra, harfleri de öğrenerek eşyaların isimlerini yazmaya başlarlar. Peki, D harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? Türkçede D ile eşya bulunur mu? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Türkçede D ile başlayan elliye yakın eşya bulunmaktadır. Bu eşyalar pek çoğunu günlük hayatımız içinde kullanırken, bazılarıyla ise pek karşılaşmayız.
D ile Başlayan Eşya İsimleri
Türkçe hemen hemen her harf ile başlayan bir eşya bulunmaktadır. Örneğin A kelimesi ile anahtar, B kelimesi bahçe makası gibi eşyalar varken, D harfiyle de başlayan pek çok eşya bulunmaktadır. Çocuklar özellikle harfleri öğrendikten sonra bu konuda çok soru sorarlar. Ayrıca oynanan isim şehir hayvan gibi kelime oyunlarında da bu bilgilere ihtiyaç duyabilirler. Bu yüzden D harfi ile başlayan kelimeleri bilmek bu gibi oyunlarda da başarılı olunmasını sağlar.
D ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Türkçede D harfi ile başlayan pek çok kelime bulunsa da, bunlar arasından başlıca kelimeleri şu şekilde listelemek mümkün:
Daktilo
Dürbün
Davul
Dikiş Makinesi
Dergi
Döşek
Duvak
Duvar Saati
Düdüklü Tencere
Dümbelek
Dizlik
Diş Macunu
Diş Fırçası
Dolap
Dolma Kalem
Darbuka
Dantel
Duş Perdesi
Düdük
Dümen
Dalgıç Tüpü