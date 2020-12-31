D İle Eşya İsimleri: D Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Türkçede D ile başlayan elliye yakın eşya bulunmaktadır. Bu eşyalar pek çoğunu günlük hayatımız içinde kullanırken, bazılarıyla ise pek karşılaşmayız.



D ile Başlayan Eşya İsimleri



Türkçe hemen hemen her harf ile başlayan bir eşya bulunmaktadır. Örneğin A kelimesi ile anahtar, B kelimesi bahçe makası gibi eşyalar varken, D harfiyle de başlayan pek çok eşya bulunmaktadır. Çocuklar özellikle harfleri öğrendikten sonra bu konuda çok soru sorarlar. Ayrıca oynanan isim şehir hayvan gibi kelime oyunlarında da bu bilgilere ihtiyaç duyabilirler. Bu yüzden D harfi ile başlayan kelimeleri bilmek bu gibi oyunlarda da başarılı olunmasını sağlar.



D ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Türkçede D harfi ile başlayan pek çok kelime bulunsa da, bunlar arasından başlıca kelimeleri şu şekilde listelemek mümkün:

Daktilo

Dürbün

Davul

Dikiş Makinesi

Dergi

Döşek

Duvak

Duvar Saati

Düdüklü Tencere

Dümbelek

Dizlik

Diş Macunu

Diş Fırçası

Dolap

Dolma Kalem

Darbuka

Dantel

Duş Perdesi

Düdük

Dümen

Dalgıç Tüpü