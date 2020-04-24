Dejavu Nedir? Dejavu Olmak Ve Dejavu Hissi Yaşamak Ne Demektir?

Dejavu, günlük hayatta kullanılan ve Fransızca dil kökünde türeyen isim soylu bir sözcüktür. Bu hissiyat; şizofreni, anksiyete ve depresyon hastalarında baskın bir belirti olarak gözlemlenmektedir. Bu sebeple de dejavu olarak adlandırılan bazı anlar hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Ancak, bu kavram normal ve sağlıklı bir bireyin de hissedebileceği normal bir durumdur. Dejavunun gençlerde daha yaygın olduğu ve seyahat durumunda da tetiklendiği kabul edilmektedir.

Dejavu Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Bir yeri daha önceden görmüş, bir olayı daha önceden yaşamış ya da bir duyguyu daha önceden hissetmiş yanılgısına kapılmak.

- Dejavu olmak: Bulunulan anı daha önce yaşamış olduğu hissine kapılmak.

- Jamevu: Dejavu teriminin tam tersi.