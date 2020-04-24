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    HaberlerEğitim Haberleri Dejavu Nedir? Dejavu Olmak Ve Dejavu Hissi Yaşamak Ne Demektir?
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    24.04.2020 - 04:59 |

    Dejavu Nedir? Dejavu Olmak Ve Dejavu Hissi Yaşamak Ne Demektir?

    Anlık yaşanan bir olayın ya da hissiyatın, kişiye daha önce de yaşandığı şekilde yansıması zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Bu olayın normal bir durum mu yoksa bir hastalık belirtisi olduğu mu da akıllarda bir soru işareti oluşturmaktadır. Peki, dejavunun kısaca kelime anlamı nedir? Bu anlam TDK sözlüğünde yer alıyor mu? Sizler için dejavu ne demek detaylıca inceledik.

    Dejavu Nedir? Dejavu Olmak Ve Dejavu Hissi Yaşamak Ne Demektir?

    Dejavu, günlük hayatta kullanılan ve Fransızca dil kökünde türeyen isim soylu bir sözcüktür. Bu hissiyat; şizofreni, anksiyete ve depresyon hastalarında baskın bir belirti olarak gözlemlenmektedir. Bu sebeple de dejavu olarak adlandırılan bazı anlar hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Ancak, bu kavram normal ve sağlıklı bir bireyin de hissedebileceği normal bir durumdur. Dejavunun gençlerde daha yaygın olduğu ve seyahat durumunda da tetiklendiği kabul edilmektedir. 

     Dejavu Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

    1. Bir yeri daha önceden görmüş, bir olayı daha önceden yaşamış ya da bir duyguyu daha önceden hissetmiş yanılgısına kapılmak. 

     - Dejavu olmak: Bulunulan anı daha önce yaşamış olduğu hissine kapılmak.

     - Jamevu: Dejavu teriminin tam tersi.

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