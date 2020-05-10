Denizli Nerede, Hangi Bölgede? Denizli'nin Kaç İlçesi Var, İlçelerin Ortalama Nüfusu Nedir?

Denizli yıl içinde düzenlenen etkinlik ve festivallerle ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple de şehre ilk kez gidecekler tarafından ulaşım yolları araştırılmaktadır.



Denizli Nerede?



Denizli’nin Türkiye haritasındaki yeri Anadolu’nun güneybatısı, Ege’nin de güneydoğusu olarak tarif edilmektedir. Bu bağlamda şehir, Ege ve Akdeniz için de bir köprü görevi üstlenmektedir.



Denizli Hangi Bölgede?



Denizli, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan bir şehirdir. Konumu incelendiğinde Denizli’nin; Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak ile komşu olduğu görülmektedir. Kentin denizden yüksekliği ise yaklaşık 219 metre seviyesindedir.



Denizli’nin Kaç İlçesi Var?



Denizli toplamda 19 ilçeden oluşmaktadır. Bu bağlamda şehre bağlı bulunan ilçeler; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas olarak sıralanmaktadır.



Denizli İlçelerinin Ortalama Nüfusu Nedir?



Denizli’ye bağlı bulunan ilçelerden en fazla nüfusa Pamukkale sahiptir. Bu bağlamda yapılan son sayımlarda Pamukkale’nin nüfusu 346.625 olarak çıkmıştır. Şehre bağlı en kalabalık 5 ilçe ve bunların nüfusları ise aşağıdaki gibidir.

- Pamukkale, 346.625

- Merkezefendi, 311.177

- Çivril, 60.333

- Acıpayam, 55.351

- Tavas, 43.320