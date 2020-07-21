Deste Nedir? 1 Deste Kaç Tane Eder, Kaç Birlikten Oluşur?

Özellikle eğitim açısından okullarda çok fazla kullanılan deste, aynı zamanda gündelik yaşamda da farklı zamanlarda değerlendirilmektedir. Öğrencilerin mutlaka bilmesi ve öğrenmesi gereken tanımlar arasında yer aldığını söylemek mümkün.



Deste Nedir?



Aynı türden 10 tane varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluk deste olarak bilinmektedir. Burada önemli olan 10 tane varlığın aynı olmasıdır. Yani bir örnek vermek gerekirse;



‘’5 silgi ve 5 kalem deste değildir.’’



‘’ 10 tane silgi ya da 10 tane kalem destedir’



Aynı türden olan varlıklar bir araya gelerek toplamda 10 tane olmaları ile beraber desteği oluştururlar.



1 Deste Kaç Tane Eder, Kaç Birlikten Oluşur?



Özellikle pek çok öğrenci bir deste kaç tane eder merak etmektedir. Bu doğrultuda bir destenin 10 tane varlık edeceğini söylemek mümkün. Yani diğer bir deyişle kaç birlikten oluşur ifadesinde yönelik karşılık olarak, 10 tane birlikten meydana gelir.



Burada önemli olan her bir varlık ya da birliğin mutlaka aynı türden olmasıdır. Yani örneği 10 tane araba, 10 tane kalem, 10 tane insan ve daha birçok değişik örnek bu şekilde gündelik hayat içerisinden verilebilir.