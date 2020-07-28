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    HaberlerEğitim Haberleri DGS giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2020 DGS sınavı ne zaman ayın kaçında?
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    28.07.2020 - 10:36 |

    DGS giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2020 DGS sınavı ne zaman ayın kaçında?

    İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS sınavında ter dökecek. ÖSYM tarafından alınan başvuru ve geç başvuru işlemlerinin ardından gözler şimdilerde sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki 2020 DGS sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak, tarih belli oldu mu? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

    DGS giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? 2020 DGS sınavı ne zaman ayın kaçında?

    DGS giriş belgeleri yayımlandı mı sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayın merak içerisinde araştırdığı DGS 2020 sınav giriş yerleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan 2020 DGS sınavı öncesinde adaylar sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Peki DGS sınav giriş yerleri ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

    DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından DGS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir açıklama yapılmazken sınavın 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği düşünülürse bu hafta içerisinde giriş belgelerinin adayların erişimine açılması bekleniyor.

    DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    DGS sınavı 9 Ağustos 10:15'te başlayacak.

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre DGS sonuçlarının 9 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor

    DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

    DGS sınav giriş belgelerinin yayımlandığı andan itibaren adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

    DGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

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