Dgs Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Dgs Puan Nasıl Hesaplanır?

Üniversite adayı gençler sözel ve sayısal puanlarını da hesaplayarak istedikleri bölümler ile ilgili 4 yıllık üniversitelere gidiyorlar. Bu noktada üniversite başarı puanı da oldukça önem taşıyor. Puanlamaların ise doğru hesaplanması gerekiyor.



DGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?



Dikey Geçiş Sınavı puanları sınav sonucunda hesaplanan sözel ile sayısal puanlardan elde edilir. Aynı zamanda ön lisans eğitiminden elde edilen akademik not ortalamaları da çok önemlidir. Hesaplanan bu başarı puanları belli olan kat sayılar ile çarpılır ve tüm bu puanların toplamı ile gerçek puan elde edilir.



Üniversite adaylarının testlerden alınan puanlar hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel standart puanlar ön planda tutulur. Ayrıca ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılır. Üniversite adaylarının yerleştirilmesinde esas alınan DGS puanları da tüm bu puanlar toplanarak hesaplanır.



DGS Geçiş Yapılan Bölüm Puan Hesaplama Sistemleri



Dikey Geçiş Sınavı ile dört yıllık üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşmek isteyen öğrencilerin doğru tercihleri yapması gerekir. Buna göre de puan hesaplamaları yapılır. Dikey Geçiş Sınavı bölümlerinde sözel netleri ile sayısal netleri toplanır. Aynı zamanda ağırlıklı önlisans başarı puanı çarpılır. Bu hesaplama DGS Sözel bölümler için geçerlidir.



DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)



DGS Es: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)



DGS'nin Adaylara Sağladığı Yararlar Nelerdir?



Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili bölümlerin 4 yıllık fakültelerine kolay bir şekilde giriş yapılabiliyor. Oldukça avantajlı olan Dikey Geçiş Sınavlarında puan hesaplamaları yapmak da oldukça önemli. Adaylar yaptıkları net sayısına ve bölümlerinin puan türüne göre toplam puanlarını hesaplayabilirler. Aynı zamanda bölümünü iyi derece ile bitirenler 80, orta derece ile bitirenler 65, son sıralarda bitirenler ise 50 olarak girebilirler. Bu şekilde istenilen bölümde rahatça okuma şansı da yakalanmış olur.