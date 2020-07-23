Didaktik Şiir Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Kısaca Didaktik Şiirler Konu Anlatımı

Didaktik şiire bakıldığında tarihi Yunanistan'a dayanmaktadır. Özellikle pek çok şair düşüncelerini kolayca okurlara aktarabilmesi için şiirin olanaklarından yararlanmak için bu türde şiirler yazmıştır.



Didaktik Şiir Nedir?



Didaktik şiir bir konuda öğüt vermek ve bilgi vermek için sanatın güzel yönlerini öğreten ve ahlak bakımından okurlara dersler veren şiirlerdir. Diğer bir adı ile öğretici şiir denmektedir. Didaktik şiirlerde amaç öğütler vermektedir. Şairin bir düşüncesinin veya bilgisini öğütler vererek aktarmasıdır. Bu sebeple didaktik şiirler duygusal şiirler değildir. Kuru bir anlatımı olan şiir türüdür.



Didaktik şiirlerde bilgi ve felsefi yönü daha ağırlıklıdır. Düz yazı gibi yazılır ve okurlara aktarılır. Şairler de kafiye ölçüsü bakımından daha fazla akılda kalması sebebiyle, bilgileri şiir yolu ile bu şekilde vermektedir.



Çok eski yıllarda Hesiodos düşüncelerini kolay bir şekilde ve akılda kalması amacıyla didaktik şiirin olanaklarından faydalanmıştır. Aynı zamanda Türk Edebiyatında da didaktik şiir türünde şiir yazmış pek çok şairle karşılaşmak mümkündür.



Edebiyatımızda ''ta'limi'' terimi bulunmaktadır. Bu terim didaktik şiir yerine kullanılmıştır. Edebiyatımızda bulunan manzum hikayeler ve fabllar da bu tür içerisinde yer almaktadır.



Didaktik Şiir Özellikler Nelerdir?



Didaktik şiirleri diğer şiir türlerinden ayıran belirli özellikleri bulunmaktadır. Didaktik şiir özellikleri şunlardır:



- Didaktik şiirler öğretici bir niteliğe sahiptir.

- Şiirde duygu ikinci plandadır.

- Bu şiirler sanatsallıktan uzaktır.

- Yunan Edebiyatında ilk örneği bulunur.

- Türk edebiyatında dini ve ahlaki şekilde yazılan şiirler de bulunmaktadır.



Örnekler ile Kısaca Didaktik Şiirler Konu Anlatımı



Didaktik şiirler belirli bir düşünceyi ve konuyu vurgulayıp bilgi, öğüt ve ahlaki ders vermeyi amaçlayan şiir türüdür. Didaktik kelimesinin kökeni Yunanca Didaktikos kelimesinden gelmektedir. Bu şiirler daha çok düşünce üzerine yazılmış şiirlerdir.



Türk Edebiyatında didaktik şiirlere ve şairlere pek çok örnek verebiliriz. Türk Edebiyatında didaktik şiir yazan şairlere en büyük örnek Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret'tir. Ayrıca Ziya Paşa, Nabi, Yunus Emre gibi sanatçılar didaktik şiir yazan sanatçılar arasındadır. Ziya Gökalp'in didaktik şiir örneğini aşağıda sizlere açıkladık;



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