Dilhun Ne Demek? (Tdk) Dilhun Eylemek, Dilhun Etmek Ve Dilhun Olurum Nedir?

Dil ile başlayan birçok Farsça kökenli birçok sözcük daha günümüzde kullanılmaktadır. Dilaver (korkusuz, cesur), Dilan (Gönüller) ve Dilrüba (Gönlü çeken sevgili) bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.



Dilhun Ne Demek? (TDK)



Dil - Yürek

Hun - Kan ağlayan



Dilhun - Yüreği kan ağlayan, mutluluktan nasibini almamış, çok üzgün kimse.



Dilhun Eylemek, Dilhun Etmek ve Dilhun Olurum Nedir?



Etmek ve eylemek sözcükleri eş anlamlıdır. Sadece bazı bölgelerdeki deyiş farklılıklarından ötürü iki ayrı şekilde kullanılır. Dilhun etmek / eylemek, birinin mahvolmasına neden olmak, bir kişiyi çok fazla üzmek demektir.



Dilhun olurum ise, içi kan ağlamak, hasret çekmek ve kederli olmak manasına gelir.