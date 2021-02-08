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    08.02.2021 - 16:24 |

    Dilhun Ne Demek? (Tdk) Dilhun Eylemek, Dilhun Etmek Ve Dilhun Olurum Nedir?

    Farsça kökenli bir sözcük olan Dilhun, dil kelimesi ve ''hun'' ekiyle türetilmiştir. Kan manasına gelen hun, sonuna geldiği kelimelere kan ağlayan, kan döken anlamı verir. Dil ise Farsça gönül, kalp demektir. Divan ve Tasavvuf edebiyatında sıklıkla kullanılan Dilhun kelimesinin anlamı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Dilhun ne demek ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Sizin için tüm detaylarıyla derledik.

    Dilhun Ne Demek? (Tdk) Dilhun Eylemek, Dilhun Etmek Ve Dilhun Olurum Nedir?

    Dil ile başlayan birçok Farsça kökenli birçok sözcük daha günümüzde kullanılmaktadır. Dilaver (korkusuz, cesur), Dilan (Gönüller) ve Dilrüba (Gönlü çeken sevgili) bu kelimelere örnek olarak gösterilebilir.

    Dilhun Ne Demek? (TDK)

    Dil - Yürek
    Hun - Kan ağlayan

    Dilhun - Yüreği kan ağlayan, mutluluktan nasibini almamış, çok üzgün kimse.

    Dilhun Eylemek, Dilhun Etmek ve Dilhun Olurum Nedir?

    Etmek ve eylemek sözcükleri eş anlamlıdır. Sadece bazı bölgelerdeki deyiş farklılıklarından ötürü iki ayrı şekilde kullanılır. Dilhun etmek / eylemek, birinin mahvolmasına neden olmak, bir kişiyi çok fazla üzmek demektir.

    Dilhun olurum ise, içi kan ağlamak, hasret çekmek ve kederli olmak manasına gelir.

     

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