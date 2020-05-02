Diyalekt Ne Demek? Tdk'da Diyalektik, Diyalektikçi Ve Diyalektolog Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu diyalekt kelimesi için kısaca, ‘lehçe’ sözcüğünü karşımıza çıkarıyor. Bu kelime üzerinde türemiş farklı sözcükleri de öğrenebilir ve değerlendirebilirsiniz.



Diyalekt Nedir?



Bir dilin belli bir coğrafi bölge içerisinde insanlar tarafından konuşulan çeşidi olarak diyalekt sözlü karşımıza çıkıyor. Özellikle yüksek nüfusa sahip olan ülkeler içerisindeki farklı bölgelerde belli bir dilin değişik çeşitleri kullanılır. Bu çeşitler kelime veya anlam bütünlüğü ile gramer üzerinden değişkenlik göstermektedir. Buna da lehçe ya da diyalekt denir.



TDK'da Diyalektik, Diyalektikçi ve Diyalektolog Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Diyalektik kelimesi ile beraber bu kelime üzerinden türemiş birbirinden değişik sözcükler Türkçe içerisinde yer almaktadır.



Bu kelimelerden biri olarak diyalektik sözcüğü TDK açısından, ‘akıl yürütme yöntemi’ olarak kısaca karşımıza çıkıyor. Özellikle gerçekliği ve onunla çelişen durumları incelemek için gerçekleştiren akıl yürütme yöntemi olarak da dile getirmek mümkün.



Diyalektikçi ise, ‘diyalektik ile uğraşan kimse’ anlamına gelmektedir. Gerçekliği araştıran olarak da karşımıza çıkıyor.



Diyalektolog ise, ‘lehçe bilim ile toplum bilim olarak bu konuları araştıran alt bilim dalı’ olarak ifade edilmektedir. Sosyolojik bir yapı altında lehçe ile beraber aynı zamanda toplum bilimini ele alan ve onları inceleyen şeklinde anlatılabilir.