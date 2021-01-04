Doktor Rütbeleri Nelerdir? Doktor Kademeleri Sıralaması

Toplamda 7 doktor kademesi bulunmaktadır. Rütbe yükseldikçe görev tanımı değişir. Bununla birlikte her rütbenin maaşı farklıdır

Doktor Rütbeleri Nelerdir?

Doktor rütbelerinde en düşük kademe pratisyen hekim, en yüksek rütbe ise ordinaryüstür.

Doktor Kademeleri Sıralaması

1- Pratisyen Doktor

2- Uzman Doktor

3- Operatör Doktor

4- Yardımcı doçent

5- Doçent

6- Profesör

7- Ordinaryüs

Doktor Rütbeleri ve Görevleri

1- Pratisyen Doktor:

Pratisyen doktorun görevleri arasında hastaları muayene etmek, reçete ve rapor yazmak yer alıyor. Çalışma alanları ise sağlık ocakları, özel hastaneler ve kurum hekimlikleridir.

2- Uzman Doktor

Uzman doktor hasta hikayesini dinler, muayene sonucunda gerekli gördüğü durumlarda test ister. Testin sonucunda hasta için en uygun tedaviyi uygulamaya başlar.

3- Operatör Doktor

Ameliyatlara girer.

4- Yardımcı doçent:

Yardımcı doçentler akademik çalışmalar yürütür ve tıp alanında araştırmalar yapar.

5- Doçent:

Türkiye ve dünya genelinde yayımlanan bilimsel makaleleri takip eder ve üniversitenin idari işleriyle ilgilenir.

6- Profesör:

Uzmanlık alanına göre saha çalışmaları düzenler ve öğrenciler ile birlikte kolektif çalışmalar yürütür.

Ordinaryüs Olma Şartları Nelerdir?

Ordinaryüslük için minimum 5 yıl profesörlük yapmak ve bilimsel alanda yeni çalışmalara imza atmak gerekiyor. Örneğin: Yeni bir aşı ya da tedavi yöntemi bulmak.