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    HaberlerEğitim Haberleri Döküman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Doküman Mı Yoksa Döküman Olarak Mı Yazıyor?
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    23.04.2020 - 17:41 |

    Döküman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Doküman Mı Yoksa Döküman Olarak Mı Yazıyor?

    Özellikle resmi yazım işleri ile uğraşan kişiler, yazım kuralları hakkında zaman zaman sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bu sıkıntılar genellikle yabancı kökenli sözcüklerin doğru yazılışı ile ilgili olmaktadır. Bu konuya verilebilecek örneklerden biri de doküman sözcüğün yazılışıdır. Peki, TDK kılavuzunda doküman nasıl yazılır? Sizler için bu kavramın kurallara uygun yazımını ve anlamını hazırladık.

    Döküman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Doküman Mı Yoksa Döküman Olarak Mı Yazıyor?


    Doküman teriminin bazı metinlerde doküman şeklinde yazıldığı görülmektedir. Bu sebeple de bu iki kelimeden hangisinin hatasız olduğu konusunda bazı araştırmalar yapılmaktadır.

    Doküman TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Doküman, Fransızca kaynaklı bir kelime olmasına rağmen Türkçede de çok fazla kullanılmaktadır. TDK sözlüğünde verilen tanımlamaya göre kavramın doğru yazımı “doküman” şeklindedir.

    Doküman Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    - Başvurunun kabul edilmesi için ihale dokümanların doğru ve eksiksiz hazırlanması gerekiyor.
    - Ders dokümanlarına asistanımızın web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
    - Yıllar önce sakladığım bu dokümanların bugün işe yarayacağını tahmin bile edemezdim.
    - Bu dokümanların hızlıca taranmasını istiyorum.

    Doküman Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yayınlanan açıklamaya göre doküman kavramı dilimizde “belge” manasına gelmektedir.

     

     

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