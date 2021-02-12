Dolanma Düzlemi Nedir? Dolanma Düzlemi İle Ekvator Çakışır Mı?

Mevsimlerin oluşmasındaki en önemli iki nedenden birisi Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi, diğeri ise Dünya'nın sahip olduğu eksen eğikliğidir. Dünya'nın Güneş etrafında yapmış olduğu bu hareket yıllık sıcaklık farklılıkları gibi birçok olaya neden olmaktadır.



Dolanma Düzlemi Nedir?



Dünya Güneş etrafında dolanırken, her gezegen gibi belli bir yörüngeyi takip eder. Dünya'nın izlediği bu yörüngeye dolanma düzlemi ya da yörünge düzlemi adı verilir. Dolanma düzlemi Dünya'ya özel olan bir alandır. Güneş'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvveti sayesinde, belirli bir spiral çizerek yıllık hareketini devam ettirir. Dünya'nın dolanma düzlemindeki hareketi 1 yıl, 365 gün 6 saat, 4 mevsim sürmektedir.



Dolanma Düzlemi İle Ekvator Çakışır mı?



Dünya'nın sahip olduğu ekvator düzlemi ile dolanma düzlemi birbirine çakışık bir konumda değildir. Dünya uzayda dik bir konumda değil eğik bir konumda bulunmaktadır. Bu eğiklik sayesinde dolanma düzlemi ve ekvator düzlemi arasında 23° 27'lık bir açı oluşmasını sağlamaktadır. Dünya'nın sahip olduğu bu duruma eksen eğikliği adı verilmektedir. Bu nedenle Dünya günlük ve yıllık hareketlerini gerçekleştirirken herhangi bir çakışma meydana gelmemektedir.



Ekvator Düzlemi: Dünya'yı ikiye böldüğü düşünülen hayali çizgiye ekvator, ekvatorun oluşturmuş olduğu düzleme de ekvator düzlemi adı verilmektedir. Bu sayede Dünya 2 farklı yarım küreye ayrılmıştır. 1.si, ülkemizin de içinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre, 2.si ise Güney Yarım Küredir. Bu iki farklı yarım kürede aynı anda zıt mevsimler yaşanır.