Dolaylı Anlatım Nedir? Cümle örnekleri ile dolaylı anlatım konu anlatımı

Dolaylı ve doğrudan anlatım olarak iki farklı şekilde yöntem bulunmaktadır. Biri kişisel görüşleri aktarırken diğeri bir başkasının görüşlerini ele alarak yapı üzerinden kullanır. Tabii dolaylı anlatım ele alınırken belli başlı bazı kurallar öne çıkmaktadır. Bu kurallara dikkat etmek suretiyle cümle içerisinde dolaylı anlatım yapılabilir.

Dolaylı Anlatım Nedir?

Özellikle pek çok öğrenci dolaylı anlatımın ne olduğunu bulmak için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Genel olarak başkasından alınmış olan bir sözün, cümledeki yargı değiştirilmeden kişinin kendi sözcükleri ile aktarması olayına dolaylı anlatım denir. Bu konuda bir kişinin zamanında kurduğu cümleyi herhangi bir yerde kullanmak amaçlı ele alındığında, bireysel olarak kişi kendi sözcükleri üzerinden içeriği değiştirmeden kullanır. Ancak eğer yargı değiştirilirse o zaman bu dolaylı anlatımdan çıkar. Doğrudan anlatım ya da benzer ve kopya anlatım şeklinde de ifade edilir.

Dolaylı anlatım; birçok eserde, basında ve gündelik yaşamda da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Özellikle bazı durumları vurgulamak ya da konuyu daha iyi anlatabilmek için başvurulan en önemli yöntemler arasında yer alıyor. Öğrenciler açısından mutlaka bilinmesi gereken dil bilgisi kurallarından biridir.

Cümle Örnekleri ile Dolaylı Anlatım Konu Anlatımı

Cümle örnekleri üzerinden ele alınmak suretiyle dolaylı anlatım çok daha etkin şekilde ifade edilebilir. Çünkü genel olarak yazılı şekilde bazı eylemler kullanılmaktadır. Bu eylemler içerisinde, ‘Belirtti, söyledi, açıkladı’ unsurlar kullanılır. Aynı zamanda bu eylemler yüklemleri öğrenilen geçmiş zaman ile çekimlenerek değerlendirilmektedir. Şimdi bunu birkaç cümleyle ele almak suretiyle dolaylı anlatım daha etkin şekilde ifade edilebilir.

‘’Atatürk hayatı en gerçekçi yol gösterici olarak ilimi belirtmiştir.’’

Bu cümlede Görüldüğü üzere Atatürk'ün, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ cümlesi yargı değiştirilmeden bireysel sözcükler üzerinden ele alınarak aktarılmaktadır. Burada anlatılmak istenen ve aktarılacak olan değiştirilmemiştir.

‘’Öğretmen, mutlaka bu ödevleri yapmam gerektiğini söyledi.’

Görüldüğü üzere bu cümle içerisinde ise öğrenci, öğretmenin ona ilettiği durumu kendi sözcükleri üzerinden yargıyı değiştirmeden anlatmaktadır.

‘’O, senin burada olduğunu söyledi.’’

‘’Atalarımız ağacın yaşken eğileceğini söyler.’’

‘’Babam yarın tatile gideceğimizi söyledi.’’

Bu şekilde daha birçok farklı cümle üzerinden dolaylı anlatım ifade edilebilir. Başkasının dile getirdiği cümleyi yargı değiştirmeden farklı sözcükler üzerinden ele almak dolaylı anlatım şeklinde öne çıkıyor. Farkında olarak ya da olmadan gün içerisinde çok fazla kullanılan bir dil bilgisi kuralı olarak değerlendirilmektedir. Aynı zamanda mutlaka öğrencilerin bilmesi gereken yapılar arasında yer alıyor.