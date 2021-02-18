Doymuş Yağ Nedir? Örnekler İle Doymuş Yağ Asitleri Özellikleri Nelerdir?

Doymuş yağlar oda sıcaklığın da katı olarak kalan yağlardır. Bu nedenle halk arasın da bu yağlar katı yağ olarak bilinmektedir. Kırmızı ette balık ve tavuk etlerine göre daha çok doymuş yağ vardır. Kırımızı et perhizleri bu durumdan kaynaklanmaktadır.

Doymuş Yağ Nedir?

Normal bir oda sıcaklığın da katı olarak kalan yağlara katı yağlar ya da doymuş yağlar denir. Bu doymuş yağ türleri kırmızı ette bulunan yağ ve süt ürünleri olan tereyağı ve margarinlerdir. Kolesterol yükselmesine sebep olabilmektedir. Bu bakımdan diyet listeleri ile doktor tavsiyeleri bu yönde olmaktadır.

Örnekler ile Doymuş Yağ Asitleri Özellikleri Nelerdir?

Dünya genelinde uzmanlar yağ tüketiminin sağlık için azaltılması gerektiğini savunmaktadırlar. Çünkü bu yağlar içerisin de bulunan yağ asitlerinin vücudumuza olumsuz etkileri vardır. En büyük ve en bilinen olumsuzluk da kolesterol fazlalığıdır. Doymuş yağların yağ asit durumu diğer yağlara göre daha fazladır. Doymuş yağların yağ asit örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Tereyağında bulunan 4 karbon atomlu olan bütirik asit

- Anne sütü, hurma yağı, Hindistan cevizi yağında 12 karbon atomlu bulunan laurik asit

- İnek süstü ve diğer süt ürünleri olmak üzere 14 karbon atomlu olan miristik asit

- Kırmızı et ve palmiye yağında 16 karbon atomlu bulunan palmitik asit

- Kakao ve ette bulunan 18 karbon atomlu olan stearik asit