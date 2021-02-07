Ebob Ve Ekok Hesaplama Nasıl Yapılır? Ebob & Ekok Hesaplama Formülleri



Ebob ve ekok bulabilmek için öncelikle asal çarpanları bölmeyi bilmelisiniz.



Ebob ve Ekok Hesaplama Nasıl Yapılır?



Ebob ve ekok hesaplamak oldukça basit işlemlerden oluşmaktadır. Fakat insanlar ebob ve ekok konusunu karıştırabilmektedir.



En büyük ortak bölen yani ebob hesaplama için öncelikle iki adet sayıya ihtiyacınız vardır. Elinizde ki sayıların bölenlerini bulmalısınız. İki veya daha fazla sayıyı bölenlerine ayırdıktan sonra iki sayıdaki ortak bölenleri bulur ve ortak bölenlerden büyük olanı o sayıların EBOB’u olarak kabul edilir.



En küçük ortak kat yani ekok hesaplama için en az iki sayıyı bölenlerine ayırmalısınız. Bütün bölenleri birbiri ile çarptığınızda karşınıza böldüğünüz sayıların en küçük ortak katı çıkmaktadır.



Ebob & Ekok Hesaplama Formülleri



Ebob hesaplamak için iki sayı yan yana yazılır ve yan tarafına bir çizgi çekilerek 2’den başlayarak asal çarpanlara bölünmeye devam edilir bölünen sayıların sonucu 1 olana kadar bu işlem devam eder ve iki sayıyı ortak bölen sayılar birbiri ile çarpılarak ebobu verir. İşlemleri yaparken dikkat etmenlisiniz ki ikisini bölen sayıları işaretlemelisiniz.



Örnek; 24 ve 32 sayısının Ebobu kaçtır?

24 sayısının asal çarpanları: 2, 2, 2, 2, 3

32 sayısının asal çarpanları: 2, 2, 2, 3

Sayılarından ortak olan baştaki üç adet 2’nin çarpımı 24 ve 32 sayıların obebini vermektedir.



Ekok hesaplamak için iki sayı yan yana yazılır ve en küçük asla çarpandan başlanarak sayılar 1’e gelene kadar bölünmeye devam edilir. Yanda bulduğumuz asal arpanlar birbiri ile çarpılarak iki sayının en küçük ortak katını verir



Örnek; 15 ve 20 sayısının ekoku kaçtır?

15 sayısının asal çarpanları: 3, 5

20 sayısının asal çarpanları: 2, 2, 5

15 ve 20 sayısının ekokunu bulmak için asal çarpanları 2x2x3x5= 60 olarak bulunur.