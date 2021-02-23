Ebola Nedir, Kaç Yıl Sürmüştür? Ebola Hastalığından Ölen İnsan Sayısı Ve Ölüm Oranları

Ebola, 1976 yılında görülen bir viral enfeksiyon türüdür.



Ebola Nedir? Kaç Yıl Sürmüştür?



Ebola, viral bir enfeksiyon olarak bilinen bir hastalık türüdür. Bu hastalığın ne zaman ortaya çıktığı ve belirtileri birçok insan tarafından merak ediliyor. Hala günümüzde ebola virüsünün olup olmadığı merak edilen konular arasındadır. Ebola 1976 yılında görülmeye başlanan bir hastalık türüdür. Belirtileri oldukça belirgindir. Ebola virüsü günümüzde kadar gelen bir hastalıktır. Enfeksiyon riski oluşturarak, hayati tehlikeye sebep olabiliyor.



Ebola hastalığının hastalar üzerindeki etkileri çok net bir şekildedir. Belirtileri gösteren kişilerin mutlaka en kısa süre içinde tedavi olması gerekiyor. Hayati riski bulunan bu hastalığın belirtileri en iyi şekilde araştırılmalıdır. Ebola hastalığının belirtileri şu şekildedir;

● Ateş

● Baş ağrısı

● Kas ve eklem ağrıları

● Halsizlik

● İshal

● Kusma

● Mide Ağrısı

● İştahsızlık

Ebola Hastalığından Ölen Sayısı ve Ölüm Oranları



Ebola hastalığından ölen sayısı oldukça fazladır. Ebola hastalığından dolayı kaç kişinin öldüğü birçok insan tarafından merak ediliyor. Ebola hastalığı ilk olarak 1976 yılında Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür. Görülen vakalarda 280 kişi hayatını kaybetmiştir.



Ölüm oranı yapılan hesaplara göre %88'dir. 2000 yılında Uganda'da görülmesiyle 425 kişi bu hastalığa yakalanmıştır. 225 kişi hayatını kaybederek %53'lük bir ölüm oranı meydana gelmiştir. 2007 yılında tekrar Kongo Cumhuriyeti'nde görülerek 187 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur ve bu durum %71'lik bir ölüm oranı oluşturarak, riskli bir duruma dönüşmüştür.