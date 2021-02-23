Ecdad Ne Demek? (Tdk) Ecdad Etmek Ve Ecdad Yadigarı Ne Anlama Gelir?

Ecdat kelimesi kökeni bakımından Arapçadır. Bu nedenle söylenmesi pek de kolay olmayabilir. Buna rağmen günlük hayatta kendisine büyük bir yer bulmayı başarabilmiş bir kelimedir.



Ecdat Ne Demek? (TDK)



Ecdat kelimesi Türk dil kurumuna göre geçmişteki atalar ya da büyükler anlamına gelmektedir. Bir kişi ondan önceki nesilden yani ölmüş ya da sağ nesilden bahsediyorsa ecdat kelimesi kullanılır. Bu bakımdan kullanımı eski senelere kadar dayanmaktadır.



Ecdat Etmek ve Ecdat Yadigarı Ne Anlama Gelir?



Ecdat etmek kullanımı sınırlı da olsa ecdatları düşünmek ve bilmek anlamında kullanılır. Ecdat yadigarı da büyüklerden kalan bir anı ya da bir eşya demektir. Bu bakımdan her ikisinin kullanımı da yaygındır.