Ecmel Vera İsminin Anlamı Nedir? Ecmel Vera Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkçede pek duyulmayan ve aynı zamanda özgün bir yapıya sahip olan Ecmel Vera ismi, son zamanlarda tercih edilmeye başlandı. Bu doğrultuda her iki ismin de ayrı ayrı kökeninin Arapçaya uzandığını söylemek mümkün. Ancak anlamı olarak farklılık yaratan bir isimlerdir.



Ecmel Vera Ne Demek?



Özellikle Ecmel Vera isminin anlamı konusunda bilgi almak için hem Ecmel hem de Vera isimlerine ayrı ayrı anlamlarına bakmak gerekir. Öncelikle Ecmel isminin anlamlarına bakmak gerekirse;



- Kız için çok güzel anlamında

- Erkek için çok güzel, yakışıklı anlamında



Şimdi de Vera ismine bakmak gerekirse;



- Günah ve haramdan kaçınmak adına sakıncalı durumlardan uzak durma

- Alem, kainat, halk ve mahluk



Böylesi güçlü ve derin anlamları ile beraber iki isim bir araya geldiğinde, etkileyici bir bütünlük oluşmaktadır.



Ecmel Vera İsminin Kur'an'da Geçiyor mu?



Uyumlu şekilde bir arada son dönemlerde yaygın şekilde kullanılan Ecmel Vera ismi Kur'an'da geçmektedir. Aslında daha doğrusu Ecmel ismi Kur'an'da yer almazken, Vera ismi Kur'an'da geçer. Bu sebepten dolayı bir bütün haline geldiğinde bu güzel adın Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını dile getirmek mümkün.