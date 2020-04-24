Efektif Nedir? Tdk'ya Göre Efektik Alış, Satış Ve Döviz Ne Demektir?

Efektif kelimesi Fransızcadan Türkçeye yerleşmiş kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından bu kelime ‘Bankacılıkta nakit para’ biçiminde tabir edilir.



Efektif Nedir?



Efektif kelimesi değişik anlamları üzerinden ele alınarak tabir edilecek bir kelimedir.



- Bankacılıkta nakit para,

- Banknot ve metal para,

- Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan, Türk Lirası üzerinden kurları belirlenen ülke parası,



Bu üç değişik anlamı üzerinden ekonomik noktada sürekli olarak kullanılan bir kelime olduğunu söylemek mümkün.



TDK'ya Göre Efektik Alış, Satış ve Döviz Ne Demektir?



Döviz açısından ele alındığında efektif kelimesi alış ve satış noktasında önemli bir yer teşkil ediyor. Genel olarak TDK ya göre bu kelimenin döviz üzerinden anlamı ise ‘Nakit yabancı paralar için uygulanan’ işlemler bütünü olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda banka hesaplarında bulunan yabancı paralar için, efektif alış, satış ve döviz işlemi şeklinde ifade edilebilir.



Diğer taraftan nakit olmayan paralar için efektif döviz anlamı kullanılmaktadır. Bir şekilde değerlenen yabancı paralar, bu para cinsinden belirlenmiş olan senet, mektup ve değerli kıymetler örnek verilebilir. Bu kelime ile karşılaşıldığı zaman tabir ettiği ifadeler üzerinden değerlendirilebilir.