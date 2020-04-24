BİST98.7590,60EURO7,560,89USD6,990,72ALTIN386,880,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Efektif Nedir? Tdk'ya Göre Efektik Alış, Satış Ve Döviz Ne Demektir?
    ABONE OL
    24.04.2020 - 18:25 |

    Efektif Nedir? Tdk'ya Göre Efektik Alış, Satış Ve Döviz Ne Demektir?

    Ekonomik yönden önemli bir anlama gelen efektif kelimesi, anlamı açısından merak edilen sözcük gruplarından biridir. Ayrıca efektif kelimesinden türeyen farklı sözcük grupları da yine finansal açıdan önemli bir yere sahiptir. Peki, efektif nedir? TDK'ya göre efektik alış, satış ve döviz ne demektir?

    Efektif Nedir? Tdk'ya Göre Efektik Alış, Satış Ve Döviz Ne Demektir?

    Efektif kelimesi Fransızcadan Türkçeye yerleşmiş kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından bu kelime ‘Bankacılıkta nakit para’ biçiminde tabir edilir.

    Efektif Nedir?

    Efektif kelimesi değişik anlamları üzerinden ele alınarak tabir edilecek bir kelimedir.

    - Bankacılıkta nakit para,
    - Banknot ve metal para,
    - Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan, Türk Lirası üzerinden kurları belirlenen ülke parası,

    Bu üç değişik anlamı üzerinden ekonomik noktada sürekli olarak kullanılan bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

    TDK'ya Göre Efektik Alış, Satış ve Döviz Ne Demektir?

    Döviz açısından ele alındığında efektif kelimesi alış ve satış noktasında önemli bir yer teşkil ediyor. Genel olarak TDK ya göre bu kelimenin döviz üzerinden anlamı ise ‘Nakit yabancı paralar için uygulanan’ işlemler bütünü olarak dile getirmek mümkün. Aynı zamanda banka hesaplarında bulunan yabancı paralar için, efektif alış, satış ve döviz işlemi şeklinde ifade edilebilir.

    Diğer taraftan nakit olmayan paralar için efektif döviz anlamı kullanılmaktadır. Bir şekilde değerlenen yabancı paralar, bu para cinsinden belirlenmiş olan senet, mektup ve değerli kıymetler örnek verilebilir. Bu kelime ile karşılaşıldığı zaman tabir ettiği ifadeler üzerinden değerlendirilebilir.

     

     

    Oyuncu çiftin 'hayat müşterek' paylaşımıGüldür Güldür Show’da İsmail ve Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente ve Alper Kul çifti, karantina günlerinde de sevenlerini güldürmeye devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hasan İsminin Anlamı Nedir? Hasan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Hasan İsminin Anlamı Nedir? Hasan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

    Ritüel Nedir? Ritüel Olmak Ve Ritüel Yapmak Kısaca Ne Anlama Gelir?

    Ritüel Nedir? Ritüel Olmak Ve Ritüel Yapmak Kısaca Ne Anlama Gelir?

    Sıradaki Haber