EÄŸik Ã§izgi (/), gÃ¼nlÃ¼k dilde taksim iÅŸareti olarak da bilinmektedir. Genellikle yer ya da tarih belirtirken iki durum arasÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â

EÄŸik Ã‡izgi (/) Nedir?Â

EÄŸik Ã§izgi (/), yan yana yazÄ±lan mÄ±sralarda ve adreslerde sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lan noktalama iÅŸaretidir. DiÄŸer noktalama iÅŸaretleri gibi sÄ±k kullanÄ±lmaz. AyrÄ±ca matematikte bÃ¶lme iÅŸareti olarak da tercih edilmektedir. Kendisinden Ã¶nceki ve sonraki kelimeden ayrÄ± yazÄ±lmaktadÄ±r. DÃ¼z halde yazÄ±labileceÄŸi gibi ters eÄŸik Ã§izgi ÅŸeklinde de yazÄ±labilen bir noktalama iÅŸaretidir. Tarihleri ve sayÄ±larÄ± belirtirken alternatif noktalama iÅŸareti olarak eÄŸik Ã§izginin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â

EÄŸik Ã‡izgi (/) GÃ¶revleri Nelerdir?Â

EÄŸik Ã§izginin (/) TDK tarafÄ±ndan belirlenmiÅŸ ve dilimizce kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ belli baÅŸlÄ± gÃ¶revleri vardÄ±r:Â

BazÄ± metinlerde ÅŸiir mÄ±sralarÄ± alt alta deÄŸil, yan yana yazÄ±lmaktadÄ±r. Ancak mÄ±sra baÅŸÄ± olduÄŸunu belirtmek iÃ§in bir noktalama iÅŸaretine ihtiyaÃ§ vardÄ±r. Bu noktala iÅŸareti eÄŸik Ã§izgidir.Â Adres yazarken en fazla tercih edilen noktala iÅŸaretidir. Apartman numarasÄ± ve daire numarasÄ± arasÄ±na sÄ±rasÄ±yla yazÄ±ldÄ±ktan sonra eÄŸik Ã§izgi eklenmektedir. AyrÄ±ca Ã¶nce Ä°lÃ§e ve il arasÄ±na da eÄŸik Ã§izgi eklenmektedir.Â EÄŸik Ã§izgi bazen cÃ¼mle iÃ§inde de kullanÄ±labilir. Bir sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼n ya da bir durumun iki anlamÄ± da taÅŸÄ±yabileceÄŸini belirtmek iÃ§in eÄŸik Ã§izgiye ihtiyaÃ§ duyulmaktadÄ±r.Â Tarihleri yazarken gÃ¼n ay ve yÄ±lÄ±n arasÄ±na konarak bu kavramlarÄ±n birbirinden ayrÄ±lmasÄ± saÄŸlanmaktadÄ±r. SÄ±ralama ise gÃ¼n/ay/yÄ±l ÅŸeklindedir.Â Dil bilgisi anlatÄ±rken eklerin eklendikleri sÃ¶zcÃ¼ÄŸe gÃ¶re farklÄ± ÅŸekillerde kullanÄ±labileceÄŸini gÃ¶stermek iÃ§in eÄŸik Ã§izgiden faydalanÄ±lÄ±r.Â Bir sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼n anlamÄ±nÄ±n hangi baÄŸlama gÃ¶re kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarmak iÃ§in eÄŸik Ã§izgiden faydalanÄ±lÄ±r.Â Ä°nternet adreslerini yazarken eÄŸik Ã§izgi gÃ¶rev yapmaktadÄ±r.Â Matematikte bÃ¶lme iÅŸareti yerine kullanÄ±lan sembol olduÄŸunu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â

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Â EÄŸik Ã‡izginin (/) KullanÄ±m AlanlarÄ± ve Ä°lgili Ã–rneklerÂ

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EÄŸik Ã§izgi yan yana yazÄ±lmasÄ± gereken mÄ±sralarÄ±n arasÄ±nda kullanÄ±lmak zorundadÄ±r.Â

Â -YaÅŸ otuz beÅŸ/ Yolun yarÄ±sÄ± eder. / Dante gibi ortasÄ±ndayÄ±z Ã¶mrÃ¼n.Â

Â - Ne hasta bekler sabahÄ±/ Ne taze Ã¶lÃ¼yÃ¼ mezar/ Ne de ÅŸeytan bir gÃ¼nahÄ±/ Seni beklediÄŸim kadar.

Â - Korkma! SÃ¶nmez bu ÅŸafaklarda yÃ¼zen al sancak/ SÃ¶nmeden yurdumun Ã¼stÃ¼nde tÃ¼ten en son ocakÂ

Adres yazarken eÄŸik Ã§izgi belli noktalarda kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â

Â - Kervansaray Mah. Laleli Sok. 84/6 KadÄ±kÃ¶y/Ä°stanbulÂ

Â - Kaleli Sokak Mecidiye Caddesi 10/3 KeÃ§iÃ¶ren/ AnkaraÂ

Bir sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼n iki anlama gelecek ÅŸekilde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± cÃ¼mlelerde tercih edilen noktalama iÅŸaretidir.Â

Â - Sende fark edemediÄŸim mana/sÄ±zlÄ±k beni derinden yaraladÄ±.Â

Tarihlerin yazÄ±mÄ±nda kullanÄ±lmaktadÄ±r.Â

Â - 20/10/1990

Â - 05/12/1989Â

Â Tarihlerin tamamÄ± rakamla gÃ¼n ay ve yÄ±l ÅŸeklinde belirtildiÄŸinde kullanÄ±lÄ±r. FarklÄ± bir yazÄ±m kabul edilemez:Â

Â - 5 MayÄ±s 2012 (Bu durumda kullanÄ±lmaz.)Â

Dil bilgisinde eklerin kullanÄ±mlarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in kullanÄ±lÄ±r.Â

Â -i / - Ä± / -u / -Ã¼

Â - a / -e

Â -da /-de /-ta /-te

Â -dan /-den /-tan /-tenÂ

Bir sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼n hangi baÄŸlamda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmek iÃ§in cÃ¼mle iÃ§inde kullanÄ±labilir.Â

Â -Biyoloji/ Fen Bilgisi Ã§ok yoÄŸun bir ders haline gelmiÅŸti.Â

Â - Deneme/ Edebiyat en sevdiÄŸim tarzdÄ±r.Â

Ä°nternet adreslerini yazarken eÄŸik Ã§izgi kullanÄ±lÄ±r:

Â http://www.google.com.tr

Â http://www.youtube.com.tr

Matematikte bÃ¶lme sembolÃ¼ olarak tercih edilmektedir.Â

Â 100/2=50