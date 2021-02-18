Ekys Nedir? Ekys Sınavına Kimler Girebilir?

EKYS, eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelmektedir Bu sınav ile Milli Eğitim Bakanlığı bağlı birimlerine yönetici olarak atanabilir. Bu sınavda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarına göre yapılır.

EKYS Nedir?

Eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı anlamına gelen bu sınav ile okullara Müdür veya Müdür Yardımcısı olarak atamalar yapılır. Bu sınava girip başarılı olanlar Müdür veya Müdür Yardımcısı kadrolarına atanma hakkı kazanır.

Okullarda Müdür veya Müdür Yardımcısı olmak isteyenler için bu sınav ayrı ayrı gerçekleştirilir. Bu sınavdaki branşlara girmek için başka başka şartlar gerekmektedir. Ancak sınavın soruları hemen hemen aynıdır. Yazılı ve sözlü olmak üzere sınav iki aşamada gerçekleştirilmektedir.

EKYS Sınavına Kimler Girebilir?

Bu sınava başvuru da Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı için farklı şartlar bulunmaktadır. Müdürlük için daha önce müdür kadrosunda görev yapmamış olmak birinci şarttır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Şube Müdürü veya daha bir üst düzey kadroda görev yapmış olmak diğer şartlar arasında gelmektedir.

EKYS sınavına girip müdür yardımcısı olmak için daha önceden müdür görevinde hiç bulunmamış olmak ilk şarttır. Daha sonra yetkili öğretmen, kurucu müdür gibi kadrolarında en az bir yıl veya iki yıl öğretmen olarak görev yapmak şartı bulunmaktadır. İlk aşaması olan yazılı sınav da 80 adet soru sorulur ve adaylara toplamda 150 dakika süre tanınır.