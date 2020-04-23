Elfida Ne Demek? Elfida Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Elfida sözcüğü özellikle Haluk Levent'in şarkısı ile beraber meşhur olmuş bir kelimedir. Kız çocukları adına bir isim olarak da kullanılır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise ‘feda etme, gözden çıkarma’ anlamına geldiği görülmektedir.



Elfida Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Elfida kelimesinin sözlük anlamı ‘feda etme, gözden çıkarma ya da verme’ şeklinde yorumlanmaktadır. Bu anlamları üzerinden gündelik yaşam içerisinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda kız çocukları adına güzel bir isim olarak veriliyor.



Elfida Arapça kökenli bir kelimedir. Uzun yıllardır Türkçeye yerleşmiş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanan sözcükler arasında yer almaktadır. Özellikle Haluk Levent'in söylemiş olduğu şarkı içerisinde geçmesi ile birlikte, çok daha merak konusu haline gelmiş olan kelimelerden biridir.