Elhamdülillah Ne Demek? Tdk'da Elhamdülillah Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK açısından bakıldığı zaman Elhamdülillah kelimesi, ‘Tanrıya şükürler olsun ya da Allah'a şükürler olsun’ biçiminde ifade edilmektedir. Özellikle güzel ya da iyi bir şey olduğu zaman Allah'a müteşekkir olmak şeklinde anlatılabilir.



Elhamdülillah Ne Demek?



Kelime bazında ele alındığı zaman TDK üzerinden Elhamdülillah kelimesi, ‘Tanrıya şükürler olsun’ anlamına geliyor. İslam dünyasında ise ‘Allah'a şükürler olsun’ şeklinde kullanılmaktadır. Buna bir örnek vermek gerekirse;



‘’Elhamdülillah hepimiz Müslümanız.’’



Burada anlatılmak istenen Allah'a şükürler olsun ki hepimiz Müslümanız biçiminde ifade bulunmaktadır.

TDK'da Elhamdülillah Kelimesinin Anlamı Nedir?



Elhamdülillah kelimesi İslam dünyasında gündelik yaşamda sıkça kullanılan bir sözcüktür. Allah'a karşı örgü ve saygı ifade eden bir kelime olarak da değerlendirmek mümkündür. Özellikle Allah’a pek çok farklı nimet için Allah'a müteşekkir olmak biçiminde karşımıza çıkıyor.



Arapça kökenli bir kelime olması ile beraber Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasındadır. Özellikle tek başına ya da cümle içerisinde de devamlı olarak kullanılan bir sözcük şeklinde karşımıza çıkıyor. Hamdolsun ya da Allah'a şükürler olsun anlamı ile üzerinden kullanılır. Özellikle artık Türkçeye yerleşmiş olarak her insanın çoğu cümlede yoğun olarak değerlendirdiği bir kelimedir.