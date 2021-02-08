Empirizm Nedir? Felsefede Emprizm Temsilcileri Kimlerdir? Örnekler İle Empirizm…

Rasyonalizm, bir diğer adıyla Akılcılık, Empirizm ile taban tabana zıt olan bir felsefi disiplindir. Sokrates ve Platon'un savunduğu rasyonalizme göre, insan doğduğunda dünya ve var oluş ile ilgili tüm bilgilere sahiptir. Bunları önce hatırlaması sonra uygulaması gerekmektedir. Sokrates bunu kanıtlamak için soru - cevap yöntemini kullanmış, kişileri konuşturarak hakiki bilgiye ulaşılabileceğini göstermiştir.



Empirizm Nedir?



Emprizm, tüme varım yöntemini kullanarak gerçeğe ve doğruya ulaşılabileceğini savunan bir felsefe akımı olarak tanımlanmaktadır. Empirist filozoflar eldeki mevcut verileri ve kavramları birleştirerek sonuca ulaşılabileceğini savunmuştur. Rasyonalist düşünürler ise göz ve kulak gibi duyu organlarımızın yanıltıcı olduğunu iddia etmiştir.



Felsefede Empirizm Temsilcileri Kimlerdir?



1- John Locke:



İngiliz filozof, 1632 yılında Wrington şehrinde doğdu. Hayatı boyunca empirizm felsefesini savunan John Locke, eğitim ve siyaset felsefesiyle de ilgilendi.



En önemli eserleri: Yönetim Üzerine İki İnceleme, Kelimelerin Suistimal Edilmesi, Eğitim Üzerine Birtakım Düşünceler, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme



2- Herbert Spencer:



Mantıkçı emprizmin savunucularından biri olan Herbert Spencer, 27 Nisan 1820 tarihinde İngiltere'de doğdu. Dünya genelinde en çok okunan kitapları şunlardır: Özgürlük, Adalet ve Sosyal Evrim, Zihin Ahlak ve Beden Eğitimi.



3- David Hume:



Din felsefesi ile ilgilenen David Hume, var oluş gizeminin ancak deneyim yoluyla çözülebileceğini iddia etmiştir. Türkçeye çevrilmiş olan bazı eserleri: İnsan Anlayışı ile İlgili Bir Soruşturma ve İntihar.